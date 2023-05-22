Уличные театры соберутся на «Дне Рождения Театра Пэжо» на Елагином острове

В честь 30-летия театра «Странствующие Куклы Господина Пэжо» в Петербурге с 22 по 28 мая 2023 года пройдет фестиваль. В выходные 27–28 мая на Елагином острове будет сыграно около 20 спектаклей уличных театров. 0+

«День Рождения Театра Пэжо» — ретроспектива деятельности режиссера Анны Шишкиной (Матушка Медоуз). На фестиваль приедут театры из других городов России, для которых ставила Анна: театр «Легкие крылья» (Альметьевск) со спектаклями «Этно» и «Албасты», Гулливер (Курган) покажет работу «МАЙD in УRAL», а ВАУ-театр (Воронеж) привезет «Как Царь Петр чего-нибудь там». Сам Театр Пэжо сыграют «Музеум» и «Месяцы».

Основная программа фестиваля пройдет на Елагином острове в выходные 27 и 28 мая. Все начнётся в 12:00 с театрально-карнавального шествия: участники фестиваля торжественно пройдут от Музея стекла до Конюшенного корпуса.



На фестивале, кроме виновника торжества, выступят и другие петербургские уличные театры, а также музыканты и другие друзья Пэжо: Ира Малышенко со спектаклем «Воробче», Андрей Кислицин с представлением «Двойное Непостоянство», Павел Алехин покажет «Авабука», Театр «НоС» сыграет «Что за репка в теремке», а Театр Летающих Вещей — «Сказки наизнанку», театр «Небесные бродяги» представит «Домового», театр «СоЛу» — спектакль «Картонные», а театр «Вокруг» — спектакль «Лунь». Также публика увидит «Карнавал» Упсала-Цирка, «Улитную рапсодию» театра «Комик-Трест», «Синема» «Театра имени Которого Нельзя Называть» и «Это ж опера!» Хора Дурацкого.

