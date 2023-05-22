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    Музыковед расскажет, зачем нужна музыка, что рассказывает музыкальный вкус о человеке и может ли музыка лечить

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    Музыка может высвобождать дофамин — гормон, связанный с удовольствием и вознаграждением. Это объясняет, почему музыка нравится. Но почему одно и то же произведение одним нравится, а другим нет? Узнаем подробности 23 мая в библиотеке роста и карьеры (БИРО). Бесплатно. 16+

    Анри Матисс, Музыка
    Анри Матисс, Музыка
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    Стоит включить любимую песню, и на душе легче. Но ученые на веру ничего не принимают, все проверяют с помощью функциональной МРТ. Человек слушает музыку — аппарат фиксирует, какие области мозга активируются. К примеру, у слушающих классику особенно активны структуры мозга, отвечающие за творчество. Для поп-музыки характерны повторы и довольно угадываемые ходы, а в классике мозгу гораздо сложнее следить за ходом мелодии. Сложная работа мозга стимулирует к работе и иммунную систему. Неслучайно множество дирижеров и композиторов, доживающих до очень почтенного возраста, сохраняют ясный ум. Разница в наших музыкальных предпочтениях объясняется не только личностными факторами или привычкой, но и, например, различиями в структуре мозга. У тех, кому по вкусу сложная абстрактная музыка, более развита часть коры, связанная с обработкой звуковых стимулов и с когнитивными функциями.

    Музыковед Валентина Жемчугова (Консерватория им. Н.А. Римского-Корсакова) расскажет, зачем вообще нужна музыка, почему мы по-разному ее воспринимаем, что говорит о человеке его музыкальный вкус и может ли музыка лечить.

    Слушаем лекцию «Музыка и мозг» 23 мая в библиотеке роста и карьеры (Московский пр-т, д. 150). Регистрация на страничке библиотеке во «ВКонтакте». Начало в 19.00.

    Александра Шеромова

    Анри Матисс, Музыка
    Анри Матисс, Музыка

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