Музыковед расскажет, зачем нужна музыка, что рассказывает музыкальный вкус о человеке и может ли музыка лечить

Музыка может высвобождать дофамин — гормон, связанный с удовольствием и вознаграждением. Это объясняет, почему музыка нравится. Но почему одно и то же произведение одним нравится, а другим нет? Узнаем подробности 23 мая в библиотеке роста и карьеры (БИРО). Бесплатно. 16+

Стоит включить любимую песню, и на душе легче. Но ученые на веру ничего не принимают, все проверяют с помощью функциональной МРТ. Человек слушает музыку — аппарат фиксирует, какие области мозга активируются. К примеру, у слушающих классику особенно активны структуры мозга, отвечающие за творчество. Для поп-музыки характерны повторы и довольно угадываемые ходы, а в классике мозгу гораздо сложнее следить за ходом мелодии. Сложная работа мозга стимулирует к работе и иммунную систему. Неслучайно множество дирижеров и композиторов, доживающих до очень почтенного возраста, сохраняют ясный ум. Разница в наших музыкальных предпочтениях объясняется не только личностными факторами или привычкой, но и, например, различиями в структуре мозга. У тех, кому по вкусу сложная абстрактная музыка, более развита часть коры, связанная с обработкой звуковых стимулов и с когнитивными функциями.

Музыковед Валентина Жемчугова (Консерватория им. Н.А. Римского-Корсакова) расскажет, зачем вообще нужна музыка, почему мы по-разному ее воспринимаем, что говорит о человеке его музыкальный вкус и может ли музыка лечить.



Слушаем лекцию «Музыка и мозг» 23 мая в библиотеке роста и карьеры (Московский пр-т, д. 150). Регистрация на страничке библиотеке во «ВКонтакте». Начало в 19.00.



Александра Шеромова

