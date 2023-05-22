Жители Невского района не оценили шоу петард, устроенное двумя школьниками. Одному разбил нос чужак и залил газом свой

Огненное развлечение стоило подростку в Петербурге поездки к врачу. Его родители от претензий к обидчикам отказались.
В детскую больницу № 19 пострадавшего на Товарищеском проспекте 12-летнего подростка привезли 20 мая около семи часов вечера, стало известно «Фонтанке» 22 мая. По предварительной информации, у мальчика был разбит нос и выявлен химический ожог левой кисти. После осмотра ребенка отпустили домой, но в полицию о произошедшем сообщили.
По предварительной информации, подросток рассказал, что вместе с другом бросал петарды у дома 10 по Товарищескому проспекту. Это не понравилось проходящим мимо людям. Один из них ударил школьника. Товарищ пострадавшего пытался отогнать агрессивного мужчину газом из баллончика, но попал на травмированного друга.
Родители пострадавшего мальчика якобы отказались писать заявление в полицию.