Жители Невского района не оценили шоу петард, устроенное двумя школьниками. Одному разбил нос чужак и залил газом свой

Огненное развлечение стоило подростку в Петербурге поездки к врачу. Его родители от претензий к обидчикам отказались.



В детскую больницу № 19 пострадавшего на Товарищеском проспекте 12-летнего подростка привезли 20 мая около семи часов вечера, стало известно «Фонтанке» 22 мая. По предварительной информации, у мальчика был разбит нос и выявлен химический ожог левой кисти. После осмотра ребенка отпустили домой, но в полицию о произошедшем сообщили.



По предварительной информации, подросток рассказал, что вместе с другом бросал петарды у дома 10 по Товарищескому проспекту. Это не понравилось проходящим мимо людям. Один из них ударил школьника. Товарищ пострадавшего пытался отогнать агрессивного мужчину газом из баллончика, но попал на травмированного друга.

