Со школьной скамьи: как инженерные классы помогают предприятиям находить кадры

Фото: предоставлено пресс-службой АО «ОДК-Климов» Поделиться Поделиться





В Петербурге создают инженерные классы, чтобы привлечь школьников получать инженерное образование в вузах, уже представляя его специфику. Предприятия согласны: каждому из них хочется получить мотивированного специалиста и найти «своего» инженера, знакомого с отраслью, а не переучивать под себя.



О том, какую роль в этом играет город, где должны появляться инженерные классы — в школах или на предприятиях, — а также о необходимости создания общих информационных ресурсов, говорили участники круглого стола, который прошел на площадке «ОДК–Климов» — ведущего российского разработчика газотурбинных двигателей для военной и гражданской авиации.



Фото: Михаил Огнев/ «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/ «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/ «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Говоря о кадровых потребностях петербургских предприятий, чаще всего вспоминают о рабочих — «синих воротничках». Но такой же дефицит существует и среди «белых воротничков» — инженеров. Чтобы популяризировать инженерную подготовку, начиная со школы, Министерство просвещения РФ по поручению президента в рамках нацпроекта образования сформулировало необходимость открытия инженерных классов авиа- и судостроительного профиля.

Особенно важной оказалась проблема кадрового обеспечения сейчас, когда многие российские предприятия — в первую очередь, сферы ВПК — столкнулись с необходимостью резко нарастить объемы производства, а кадров для этого нет.



— Предприятия, постоянно занимающиеся подготовкой кадров, общающиеся со школами, вузами, у которых есть профессиональные образовательные организации-партнеры, оказались готовы к этим вызовам, — отметил Денис Ванеев, директор по персоналу «ОДК-Климов». — А те, кто занимался этим постольку-поскольку, оказались в патовой ситуации, когда объем вырос, а людей взять неоткуда. Наше предприятие изначально выбрало стратегию подготовки кадров, в частности, для этого организовывается целевая подготовка в вузах. А три года назад была запущена федеральная программа «Крылья Ростеха». Такие программы помогают решать вопрос подготовки в долгосрочной и среднесрочной перспективе, но не в полной мере.



— Когда мы поработали с целевыми программами, то увидели: нам не хватает школьников, которые бы осознанно выбирали профессию инженера, — пояснила Людмила Ильина, директор учебного центра «ОДК-Климов». — Если студент получает двойки или уходит со второго курса, потому что это «не его», для предприятия это почти трагедия, т.к. уже и бюджет выделен, и средства предприятия на обучение потрачены.

После круглого стола тему нехватки кадров прокомментировал Кирилл Соловейчик, председатель Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга: «Начиная с 2007 года численность занятых в промышленности начала сокращаться. И только в 2020 году нам удалось переломить тренд сокращения численности в промышленности. С конца 2020 года число работников в отрасли увеличилось уже на 44,8 тысяч человек — динамика привлечения растет высокими темпами. Это значит, что заложенный в 2021 году плановый показатель промышленной политики Санкт-Петербурга до 2025 года прироста на 46 тысяч мы за два года уже почти выполнили. Но, безусловно, темпы нельзя снижать, необходимо привлекать новые инженерные и рабочие кадры».

Классовый подход Инженерные классы как раз и рассчитаны на то, чтобы старшие школьники не просто учили углубленно физику и математику, которые, безусловно, важны для будущих инженеров, но и пробовали себя непосредственно в профессии, решая практические задачи.

Межшкольные соревнования Инженерных классов «ОДК-Климов» «Набирая высоту!» Фото: предоставлено пресс-службой АО «ОДК-Климов» Поделиться Поделиться





В петербургских школах такие классы появились с 2021 года — всего по девяти направлениям, включая метрологию, судостроение, космостроение и другие, рассказали в Комитете по образованию Петербурга. Сейчас в 43 школах Петербурга действует 97 инженерных классов, в которых обучается более 2000 старших школьников.

— Первым шагом для нас стала работа по подписанию соглашений о сотрудничестве в сфере развития образования и открытия профильных классов с ведущими высшими учебными заведениями, научными организациями и индустриальными партнерами, — прокомментировал создание инженерных классов Денис Трещёв, главный специалист Комитета по образованию. — Количество предприятий, с которыми взаимодействуют школы, достаточно велико: это и предприятия реального сектора экономики, входящие в Объединенную судостроительную корпорацию, и Российские железные дороги, и Ленэнерго.



В частности, подписаны соглашения с Морским техническим университетом, Политехом, ИТМО, Химико-фармацевтической академией, РГПУ им. А.И. Герцена, Высшей школой экономики, Горным университетом, Санкт-Петербургским государственным университетом, а также с акционерным обществом «Северо-Западный региональный центр концерна воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей».

В Комитете по промышленности и инновациям дополнили, что сегодня в городе реализуется уже более 40 проектов в общеобразовательных учреждениях, направленных на подготовку будущих инженеров: это совместные проекты школ, высших учебных заведений и предприятий нашего города — таких как «ОДК-Климов», «Радар-ММС», «Алмаз-Антей», Средне-Невский судостроительный завод, Обуховский завод, «Авангард», завод «Вибратор», ЦКБ МТ «Рубин», ОСК и другие.



Еще одним звеном для технического воспитания с детского возраста являются Центры детского технического творчества на базе промышленных предприятий Санкт-Петербурга. В настоящий момент они уже организованы компаниями «Аргус-Спектр», АО «Армалит», «Геоскан», Кингисеппским машиностроительным заводом и др.

Инициатива исходит и от самих предприятий: так, на «ОДК-Климов» решили заняться инженерным образованием школьников непосредственно на площадке предприятия, начиная с 8 класса. Первыми к проекту подключились школы №№644, 165, 575 и 653, затем гимназия №66.

Фото: предоставлено пресс-службой АО «ОДК-Климов» Поделиться Поделиться





— Нашей главной работой мы считаем профориентацию. Чтобы не дублировать школу по преподаванию физики и математики, мы работаем с образовательными организациями, где учителя достаточно могут подготовить ребят, — отметила Людмила Ильина. — Мы ищем тех, кто будет готов поступать в вузы по нашему профилю, учиться и после обучения прийти к нам на работу. Надеемся, что одиннадцатиклассники, прошедшие через «инженерные классы», попадут в программу «Крылья Ростеха», а на выходе мы получим специалистов, которые будут приносить пользу предприятию.

При этом в методических рекомендациях к созданию инженерных классов есть авиастроение в целом, но никак не представлено, например, двигателестроение — только в 7 классе выделяется 10 часов на рассказ про двигатели летательных препаратов. Чтобы охватить все потребности предприятий разных направлений, методические рекомендации нужно корректировать.



Два варианта Таким образом, в Петербурге уже появилось два направления: создание инженерных классов непосредственно в школах и «инженерных классов» как дополнительного образования на предприятиях, куда можно привлечь заинтересованных детей из разных школ. При этом школы получают гранты на создание учебных лабораторий: по данным Комитета по образованию, за два года грантовая поддержка оказана 154 школам на общую сумму 2 млрд 450 млн рублей. Обновление материально-технической базы помогает школам добавлять в образовательный процесс новые занятия внеурочной деятельности, программы дополнительного образования.

Школы хотят и готовы привлекать специалистов с опытом работы в промышленности. Часто индустриальные партнеры помогают школам как организационно, так и методически.

— В рамках подготовки к открытию профильных «инженерных судостроительных классов» на базе Морского технического университета в 2022 году 32 педагогических работника 5 школ прошли обучение по 4 программам повышения квалификации, — рассказал Денис Трещёв.



Школа № 54 Красносельского района является опорной школой РЖД. В декабре 2022 года в петербургской школе №18 Государственный университет аэрокосмического приборостроения и Госкорпорация «Роскосмос» запустили первый в России «космический класс».

На предприятиях говорят, что у каждого из них много отраслевой специфики, каждую школу оборудовать невозможно, поэтому площадки для практики должны быть непосредственно на производстве — и для этого тоже должна быть поддержка города. Тем более, что сейчас нагрузка на предприятия возросла, и они решают вопрос расширения производственных мощностей. Ресурсов на организацию образовательного процесса в таких условиях может не хватать. Поэтому было бы логично включить их в государственное финансирование и в программы грантов и субсидий, связанных с подготовкой персонала, т.к. это также решает их основную задачу — увеличения объемов и качества производства.



В комитете по промышленности сообщили, что город планирует субсидировать затраты промышленных предприятий Петербурга на создание и оснащение оборудованием центров детского технического творчества. Но при этом практически все школы должны быть оснащены современным обучающим оборудованием, которое — в идеале — должно приобретаться у региональных, локальных производителей. Предприятия, которые безвозмездно передадут движимое имущество образовательным организациям, смогут получить инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль — до 100% от суммы расходов.

— Кроме того, мы готовы за счет федерального и регионального бюджета покрывать те затраты, которые будут нести предприятия по переобучению и повышению квалификации, содействовать переподготовке работников предприятий в качестве преподавательского состава для центров и оказывать другие меры поддержки, — добавил Кирилл Соловейчик. — В частности, готовы предложить льготные займы Фонда развития промышленности для оборудования таких образовательных центров. Кроме того, мы увеличили бюджет на субсидию, предоставляемую Комитетом на подготовку и переподготовку кадров, до 50 млн.



Непрерывный процесс Главная задача инженерных классов — профориентация. Школьнику сложно решить, хочет ли он стать инженером, заниматься двигателе- или судостроением, если он ни разу в жизни даже не был на заводе и, конечно, не знает специфики его работы. Тем более, что придя в вуз, на первом курсе он занимается не узко — двигателями, а базовой подготовкой — в основном, общеобразовательными предметами.

— Этот период достаточно тяжелый, и если студенты не увидят того, что ждет их впереди в карьере, пройти его будет намного сложнее, — комментирует Леонид Юнаков, декан факультета «А» БГТУ «Военмех». — Инженерные классы способствуют тому, что школьник заранее понимает: впереди у него много интересного. Подготовка должна идти как в школе, где он получает базовые знания, так и со стороны предприятия. Обязательное условие — показать место, где он будет работать. Вуз — еще одно звено в этой образовательной цепочке.

В БГТУ «Военмех» по проекту «Крылья Ростеха» обучаются 46 студентов — целевиков «ОДК-Климов» Фото: предоставлено пресс-службой АО «ОДК-Климов» Поделиться Поделиться





Юнаков рассказал, что для инженерного образования существует несколько препятствий. Например, мало выпускников сдают ЕГЭ по физике, есть определенные пробелы в математике. Работодатели со скепсисом относятся и к излишней цифровизации процесса: главное, чтобы вуз дал фундаментальную техническую подготовку, а уж информационным пакетам могут обучить и на предприятии. Кроме того, отметил эксперт, во многих вузах произошла трансформация учебного процесса в сторону новых направлений, а инженерные специальности — в том числе потому, что требуют серьезного подхода к учебе, — пользуются меньшим спросом.



Несколько лет назад на кадровую проблематику обратили внимание и в Комитете по промышленной политике, инновациям и торговле. Выяснилось, например, что контрольные цифры приема по техническим и промышленным специальностям и в колледжах, и в вузах снижаются. Так, в Петербурге из 27 тысяч выпускников колледжей и других профессиональных образовательных организаций только 1800 человек в этом году будут иметь рабочие специальности. В связи с этим планируется увеличить набор до 3500 человек в 2023 году и до 5000 — в 2024. На повестке дня — строительство нового большого колледжа.



«Для привлечения большего количества абитуриентов при увеличении контрольных цифр приема мы планируем реализацию рекламной кампании в период поступления в колледжи. Здесь нам важно привлечь и внимание родителей», — добавил Кирилл Соловейчик.



Виктория Василюк, начальник отдела профессионального образования и воспитательной работы Комитета по науке и высшей школе Санкт-Петербурга, отметила, что актуальной является тема внесения изменений в государственные стандарты, появления более практикоориентированных программ. Например, таких, как «Крылья Ростеха». Как рассказали в Военмехе, под нее пришлось разработать отдельный учебный план.

— Надо смотреть, что требуется промышленности, а не изобретать велосипед, — комментирует Юнаков, — нужно общаться с теми, для кого мы готовим кадры.

В проекте инженерных классов «ОДК-Климов» принимают участие школы, где акцент сделан на углубленное изучение физики, математики, информатики — трех китов, на которых держится инженерное образование. В середине апреля прошли соревнования инженерных классов «Набирая высоту!», где дети продемонстрировали, чему научились за это время.



— Невозможно в городе открыть множество Морских лицеев или других технических школ, это огромные затраты, — комментирует Тамара Петухова, директор школы №644. — Если предприятие может предоставить базу для обучения с современным оборудованием, соблюдением техники безопасности, со специалистами, готовыми давать профессию, — почему бы эту базу не использовать. Я застала еще те времена, когда была налажена связка «школа» — «предприятие», и сейчас такой связки не хватает. Поэтому проект «ОДК-Климов» можно считать инновационным, он позволяет ответить на вызовы экономики.

По ее словам, плюсы таких проектов, безусловно, в профориентации. Даже если дети отсеиваются в процессе обучения в инженерных классах — это тоже хорошо: они уже не сделают неверный выбор при поступлении в вуз.

Как уже отмечалось выше, у инженерных классов есть разные направления: например, в школе №334 есть 8-й энергокласс, созданный совместно с «Ленэнерго», Горным институтом и Малоохтинским колледжем.

— Таким образом мы собираем все звенья: школу, колледж, где можно подготовить специалиста рабочей специальности, вуз и будущее предприятие, — объясняет Мария Буглак, методист школы №334, заместитель председателя Совета работающей молодежи СПб. — У нас есть дополнительный учебный день, который полностью посвящен инженерному образованию, а к концу школы дети, которые учатся по специальности «Электромонтер», смогут получить второй разряд.

На соревнованиях «Набирая высоту» инженерных классов «ОДК-Климов» Фото: предоставлено пресс-службой АО «ОДК-Климов» Поделиться Поделиться





Как рассказали в Комитете по образованию, с 2023 года на базе предпрофессиональных классов реализуется проект «Моя первая профессия» — в этом году обучающиеся инженерных классов смогут освоить профессию чертежника, электромонтажника и оператора ЧПУ и по окончании школы получат свидетельство о профессиональном обучении, что даст им возможность дальнейшего трудоустройства.



На предприятиях считают, что задача инженерных классов — сориентировать детей на получение высшего инженерного образования. В том числе — показав им и родителям, что из себя представляет современный завод и какие карьерные перспективы там открываются.

Участники круглого стола обсудили, что появление инженерных классов возможно не во всех школах. Например, в старых зданиях для этого просто нет места, и тогда логично использовать площадки предприятий. А вот при проектировании новых школ, особенно больших, которые появляются в районах новостроек, логично учитывать такие потребности и отводить специальные площади для организации производственного обучения. При создании новых инженерных классов стоит ориентироваться на потребности отраслей и конкретных предприятий, которые нуждаются в кадрах и заинтересованы в их подготовке. т.е. необходимо наладить обмен информацией между городскими властями, предприятиями и школами.



— На наш взгляд, работа двух взаимодополняющих моделей — инженерных классов на базе школ и Центров детского технического творчества на предприятиях — может дать синергетический эффект, — считает Кирилл Соловейчик. — Таким образом мы охватываем более широкую аудиторию, а также знакомим ее с более широким спектром будущих возможных специальностей.

Про айтишников прожужжали уши При этом участники процесса со всех сторон — школ, предприятий, вузов — говорят о необходимости больше популяризировать инженерные профессии и промышленные предприятия Петербурга.

— Дети не представляют, что значит «работать на заводе». У многих сохраняются старые стереотипы, они очень мало слышат о предприятиях и не знают, чем они занимаются, — говорит Мария Буглак. — Нужна дорожная карта по инженерному образованию, единый ресурс, который аккумулирует всю информацию и позволит выстроить образовательный процесс от школы до рабочего места.



— Информация о предпрофессиональных классах по всем направлениям деятельности размещена на официальном сайте Комитета по образованию с указанием страниц сайтов школ, в которых они открыты, — сообщил Денис Трещёв.

В комитете прокомментировали, что вопрос отдельного единого информационного ресурса сейчас не стоит остро, так как в большинстве случаев школы, изучив спрос выпускников 9-х классов на те или иные профессии, а также осуществив анализ поступления выпускников 11-х классов в высшие учебные заведения, формируют 10-е предпрофессиональные классы, ищут себе партнеров, организуют процесс информирования обучающихся района об организации набора.

Но участники круглого стола отметили, что если про айтишников и их необходимость для общества уже «прожужжали все уши», то про инженеров большинство детей, чьи родители не связаны с каким-либо производством, до сих пор имеют весьма отдаленные представления. А также и про то, что нужно, чтобы стать инженером, и какие перспективы открываются в будущем. Пока же информация об этом находится на разных ресурсах разных ведомств: Комитета по образованию, Комитета по промышленности и инновациям, центра «Вектор». Создание единого портала, аналогичного порталу «Петербург Заводской» — он мог бы называться «Стань инженером» или «Как стать инженером», — где была бы собрана вся информация от школ, вузов, комитетов и предприятий, помогло бы в решении глобальной задачи: повысить интерес школьников к инженерным профессиям.



Фото: предоставлено пресс-службой АО «ОДК-Климов» Поделиться Поделиться





Кирилл Соловейчик, в свою очередь, прокомментировал, что единым ресурсом кадрового обеспечения промышленности является портал «Петербург Заводской». В ближайшее время он будет дополнен сервисом для студентов университетов, чтобы благодаря порталу они могли проходить практику на промышленных предприятиях. «Безусловно, будет крайне целесообразно дополнить его и разделом с перечнем инженерных классов в школах и детских центров технического творчества», — резюмировал он.

