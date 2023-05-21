«Ночь музеев» поставила новый рекорд. Уже известны лидеры программы

Петербургская «Ночь музеев» собрала 20–21 мая свыше 50 тысяч человек, по подсчетам организаторов. В акции приняли участие свыше 120 петербургских музеев, из них 13 — впервые. Для сравнения: годом раньше провести поздний вечер за приобщением к культуре предпочли 30 тысяч человек, к их услугам были 105 музеев и других учреждений.



Традиционно больше всего гостей смогли принять площадки, рассчитанные на наплыв публики. В большой зал филармонии на концерты пришли свыше 11 тысяч слушателей, в Артиллерийский музей заглянули 8,6 тысячи человек, а в Музей железных дорог России — 8,1 тысячи.

