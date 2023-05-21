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    Музеи

    «Ночь музеев» поставила новый рекорд. Уже известны лидеры программы

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    Петербургская «Ночь музеев» собрала 20–21 мая свыше 50 тысяч человек, по подсчетам организаторов. В акции приняли участие свыше 120 петербургских музеев, из них 13 — впервые. Для сравнения: годом раньше провести поздний вечер за приобщением к культуре предпочли 30 тысяч человек, к их услугам были 105 музеев и других учреждений.

    Традиционно больше всего гостей смогли принять площадки, рассчитанные на наплыв публики. В большой зал филармонии на концерты пришли свыше 11 тысяч слушателей, в Артиллерийский музей заглянули 8,6 тысячи человек, а в Музей железных дорог России — 8,1 тысячи.

    Также среди самых популярных — выступления в саду Музея Анны Ахматовой в Фонтанном доме (7,7 тысячи человек), концерты в Капелле (более 6 тысяч) и Военно-морской музей — (более 4 тысяч посетителей).

    Фото: Алина Циопа/«Фонтанка.ру»
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    Фото: Алина Циопа/«Фонтанка.ру»

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    Ночь музеев - 2023
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