«Каждый, кто не первый, тот второй»: эксперты рассказали, что отвечать на самый страшный вопрос партнера

Самый страшный вопрос мужа или жены — вопрос, на который нет правильного ответа Фото: Алексей Волхонский / V1.RU Поделиться Поделиться





«А сколько у тебя было?» — этот вопрос способен не только создать впечатление о партнере, помочь выяснить, можно ли доверять избраннику или нет, но и разрушить семьи. Если для парня большая цифра — это повод для гордости, а очередная девушка — победа в послужном списке, то как это для девушки? Почему большая цифра у мужчины означает, что он альфа-самец, а у женщины, что она шлюха? Наши волгоградские коллеги из V1.RU поговорили с сексологами и психологом, чтобы ответить на все эти вопросы, а также попросили их ответить на самый главный из них — нужно ли вообще задавать вопрос и выяснять, «сколько было до»?



Это может быть параноик По мнению сексолога Дарьи Кугель, в парах этот вопрос возникает часто. — Важно понимать, когда задают этот вопрос в паре, на каком этапе отношений. Зачем? И на каждом этапе это «зачем» будет совершенно разным. В самом начале отношений, когда парень с девушкой только познакомились, ими движет любопытство. И в этот момент, когда еще нет сильной влюбленности, когда нет сильной привязанности, обсуждение этого вопроса — «А сколько у тебя было?» — оно проходит максимально легко. Парень и девушка достаточно легко всё это обсуждают. Нет ни ревности, ни собственничества. Реакция будет зависеть от личных убеждений и представлений каждого о том, что такое хорошо и что такое плохо. В сексуальности и психосексуальности всё очень индивидуально. И вот тут тоже много самых разных факторов. Тут играет роль всё: начиная от воспитания, религии, опыта и заканчивая уже его отношением к сексу.

«Услышав цифру, скажем, 10, кто-то скажет, что это очень плохо, а кто-то скажет — мало» Дарья Кугель, сексолог

По мнению Дарьи, у кого-то наличие других партнеров будет вызывать ревность или тревогу, а кто-то просто примет все эти прошлые истории.



— Большую роль в этом всем играет даже то, как воспитывался человек и на чем. Возможно, ему с детства читали сказки о том, что прекрасный принц должен спасти прекрасную принцессу. И вот тут такой человек, услышав буквально любую цифру, отличную от его индивидуальных представлений об идеальном, может быть шокирован, — рассказала Дарья. — Неважно, какая это будет цифра: 1, 5, 20 или 100. Поэтому важно сразу подумать, стоит ли вообще обсуждать эту тему друг с другом. Нужно сначала понять себя и свою реакцию... Просто подумайте: вы точно хотите это знать? А может быть, вас эта правда шокирует, может быть, вы действительно охладеете к партнеру? Изучите сначала себя.

Нынешний партнер может просто постоянно сравнивать себя с другими и… ревновать Фото: Олег Федоров / V1.RU Поделиться Поделиться





Увы, реакция может быть совершенно разной и непредсказуемой. Нельзя исключать и возможность того, что партнер будет оскорблять вас.

Но бывает и так, что этот вопрос возникает не только на начальном этапе отношений. Бывает, что люди уже после долгих лет совместной жизни вдруг решают об этом спросить.

— Тогда уже я хотела бы спросить у людей: зачем? Вас же столько лет устраивал этот человек, зачем вы туда лезете? Чтобы создать конфликт? Значит в этой паре появляется какая-то дисгармония, какое-то беспокойство, значит нужны какие-то факты, есть какая-то неуверенность. Скорее всего, человек, задавая себе этот вопрос, пытается решить, нужен ли ему тот, кто сейчас рядом, или нет, — отвечает Дарья. — Может быть и такое, что у человека просто тревожный, паранойяльный тип личности.



По мнению сексолога, в отношениях этот вопрос чаще задают мужчины. И этому, к сожалению, есть логические объяснения.



— Стратегии сексуального воспитания у мальчиков и девочек сразу разные. У мальчиков с самого начала идет какое-то соревнование с самим собой. Каждая девушка превращается для парня в личную победу. Это новая взятая крепость. Мальчики, возможно, будут больше гордиться своими победами. Мальчики занимаются сексом, чтобы получить удовольствие. У девочек всё сразу как-то иначе. Девочки вряд ли будут хвастаться своим подружкам количеством партнеров, наоборот, они будут хвастаться количеством подарков, подношений, количеством поклонников. И каждый в этой ситуации, скорее всего, хотел бы услышать, что он — единственный и неповторимый, — поделилась своим мнением сексолог Дарья Кугель. — Но взрослый, зрелый и сформированный партнер, услышав маленькую цифру, скорее насторожится или же даже испугается. Взрослый человек уже понял, как работают некоторые сексуальные механизмы. И вот если у взрослого человека партнер был всего один — это уже повод задуматься.



«Человек боится вашей негативной оценки» По мнению врача психиатра-сексолога, нарколога Андрея Макарова, вопрос, стоит ли говорить своей второй половине о количестве сексуальных партнеров, которые были у вас до встречи с ним, является одним из очень популярных и одновременно пугающих в его работе с пациентами. Врач рассказал об основных причинах, почему этот вопрос вообще задают. — Первая причина заключается в неуверенности вашего партнера в собственной сексуальной привлекательности и полноценности своего сексуального опыта, то есть человек боится вашей негативной оценки его действий или умений, сравнения себя и других. На самом деле сравнивать себя с бывшими будет он сам, концентрируясь на негативе и вероятности того, что он проигрывает, — рассказал психиатр-нарколог, сексолог клиники «Сова» Андрей Макаров. — Здесь поможет только глубинная проработка самооценки с профессионалом, поскольку ни одно ваше действие или фраза по типу «ты лучшее, что случалось в моей жизни» не спасут ситуацию, а только усугубят ее.

Второй причиной врач видит разницу в моральных и религиозных взглядах людей. — Современное светское общество давно приветствует наличие половой жизни до брака, здесь играет роль только индивидуальные особенности человека и его адекватность — требовать девственности от человека в 18 лет или в 35 (вне зависимости от пола) — все-таки совершенно разные вопросы. В данном случае главным является вопрос уместности требований и вашей готовности или неготовности эту уместность оценить и развивать или не развивать отношения дальше, — считает врач Андрей Макаров. — Принципиальность партнера является третьей причиной. Здесь две крайности — либо необходим очень опытный партнер, тогда большое количество бывших будет плюсом, хотя мы с вами знаем, что качество не измеряется количеством, так и минусом, когда требуется исключительно неопытность как символ чистоты и высоких моральных качеств.

Четвертой причиной Андрей Макаров видит сексуальные фантазии вашего партнера с участием ваших бывших.



— Эта причина встречается реже или ее просто не озвучивают, однако тоже имеет право на жизнь. Конструктивный разговор может выявить этот вариант и ваши позиции относительно такого хода событий. Здесь также необходимо вспомнить о половой конституции, которая является показателем потребности человека в сексуальных контактах. Этот параметр — врожденная характеристика, как, к примеру, цвет кожи или глаз, и не меняется в течение жизни. Разумеется, стремление к интимной близости обусловлено также настроением, самочувствием и жизненными обстоятельствами, но половая конституция остается неизменной.

Врач также рассказал, что делать в том случае, если вам задали такой вопрос. — Если вашего избранника / избранницу интересует только количество бывших любовников, закономерно возникает вопрос: а мои человеческие качества тебя вообще волнуют? Появляются обиды, страхи и недосказанности, которые вредят отношениям в паре. Возможно, у вас хватит сил решить всё это совместно, возможно, что проблема настолько глубока, что решит ее только специалист, — рассказал врач.



«Это грубое и однозначное нарушение границ» По мнению психолога Эвелины Гаевской, вопрос о предыдущих партнерах является однозначным нарушением границ, вторжением в частную жизнь другого человека. Психолог уверена, что это грубая агрессия — особенно на этапе знакомства. — Никто не вправе у кого-то требовать подобных отчетов. Поделиться информацией можно добровольно, при каком-то желании, хотя здесь тоже возникает вопрос, зачем именно, нет ли здесь скрытых манипуляций. Можно предположить, что этот вопрос чаще задают мужчины, чтобы логически для себя определиться, как вести себя с женщиной. Мужчины часто склонны опираться на некие правила субординации, какие-то нормы, четкие указатели и знаки. Поэтому им нужно четкое представление по параметрам, в том числе в виде ответа на вопрос «Сколько?» — рассказала Эвелина. — Иногда мужчины при знакомстве вообще ведут себя, словно анкетируя женщину по параметрам: возраст, вес, семейный статус, уровень дохода, территориальная доступность и в том числе количество партнеров.

По мнению Эвелины Гаевской, готовых ответов на этот вопрос не существует. — В каких-то случаях возможно ответить прямо (и желательно не врать), в каких-то — отшутиться: «Вероятно, не более тысячи» — это работает с партнерами с чувством юмора, поэтому с осторожностью, — рассказала психолог. — В каких-то случаях нормально в принципе прекратить разговор: «Это тебя не касается». Прекратить обсуждение вопроса можно достаточно мягко, но четко: «Я не собираюсь обсуждать с тобой отношения, который остались в прошлом, они не касаются моих отношений с тобой». А можно и проявить агрессию, ведь всё зависит от вашего отношения к человеку, который это спрашивает: «С какой стати ты интересуешься моими мужчинами / женщинами?» Выстраивание мягких, но непроницаемых границ в обсуждении частной жизни — это крайне важный навык в любом общении.

Эвелина также помогла привести и статистические данные. — Статистика уверяет, что сексуальный дебют в России чаще всего происходит в 18 лет . Вступление в брак и рождение детей — ближе к 30 годам , причем предварительно пары живут вместе 1,5–2 года , поэтому до начала серьезных отношений и брака чаще всего у россиянок было 2–5 партнеров, а у россиян — 6–8 партнерш, — рассказала Эвелина. Гораздо страшнее и важнее то, что последует после того как партнер услышит ответ. Нередко после обсуждения бывших у партнеров могут возникнуть конфликты. — Семейные конфликты, как и любые другие, возникают чаще всего в результате борьбы за ресурсы или борьбы за власть, — рассказала психолог. — В этом смысле отсылки к количеству партеров, которые были до брака, это форма манипуляции и психологического давления на супруга, чтобы ему стало стыдно. Для решения таких конфликтов нужно искать их реальную причину и смыслы, а затем уже — новые варианты поведения. В случае ссоры на этой почве вопрос «Сколько у тебя было?» — это не причина конфликта, а симптом какой-то другой скрытой и нерешаемой супругами проблемы.

А сколько было у вас? Один До 10 Больше 10 Больше 100 Отстаньте от меня. Это нарушение границ!