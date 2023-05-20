Центр Петербурга, в том числе Невский и мосты, перекроют в воскресенье из-за велогонки

21 и 22 мая в центре Петербурга пройдёт мероприятие для велосипедистов-любителей La Strada. С ночи на некоторых улицах запретят остановку и парковку (на всё воскресенье), а во время проведения велогонки будут закрывать движение. Общественный транспорт пойдёт в обход. Ограничения затрагивают четыре района: Центральный, Адмиралтейский, Петроградский и Василеостровский.
С полуночи 21 мая до 8 часов утра 25 мая будет сужена проезжая часть на Адмиралтейском проспекте от Сенатской площади до Вознесенского проспекта (в направлении Вознесенского) и на Малой Морской улице от Вознесенского до Исаакиевской площади (в направлении Исаакиевской) с обеспечением проезда троллейбусов.
Закрытия движения
С 0:00 21 мая до 5:00 22 мая - на Адмиралтейском проспекте от Сенатской площади до Вознесенского проспекта.
С 0:00 21 мая до 8:00 25 мая – в проезде вдоль Исаакиевской площади между Адмиралтейским проспектом и Малой Морской улицей.
С 15:00 21 мая до 5:00 22 мая — на следующих участках:
- Адмиралтейский пр. от Вознесенского пр. до Дворцового проезда;
- Дворцовый проезд;
- Дворцовая наб.;
- наб. Кутузова;
- Воскресенская наб.;
- четная сторона пр. Чернышевского от Шпалерной ул. до Воскресенской наб. в направлении Воскресенской наб.;
- Смольная наб.;
- ул. Смольного;
- Лафонская ул.;
- пл. Пролетарской диктатуры;
- Смольный пр.;
- Синопская наб. от пр. Бакунина до Смольной наб.;
- перекресток Каменноостровский пр. – Петровская наб.;
- перекресток Дворцовая наб. – съезды с Суворовской пл.;
- Каменноостровский пр. от Троицкого моста до Кронверкской наб.;
- Кронверкская наб.;
- Мытнинская наб.;
- пл. Академика Лихачева;
- пр. Добролюбова от Большого пр. П.С. до Мытнинской наб. в направлении Мытнинской наб.;
- Ждановская наб. от Малого пр. П.С. до Большого пр. П.С. в направлении Большого пр. П.С.;
- перекресток наб. Макарова – съезды с Тучкова моста;
- Большой пр. П.С. от Тучкова моста до пр. Добролюбова;
- наб. Макарова от Тучкова моста до Университетской наб.;
- Биржевая пл.;
- Университетская наб. от Дворцового моста до Кадетской и 1-й линий В.О.;
- Университетская наб. от Благовещенского моста до Кадетской и 1-й линий В.О. в направлении Кадетской и 1-й линий В.О.;
- Университетская наб. от Кадетской и 1-й линий В.О. до 2-3-й линии В.О. в направлении 2-3-й линий В.О.;
- Менделеевская линия от Биржевого проезда до Университетской наб.;
- Кадетская и 1-я линии В.О. от Университетской наб. до Большого пр. В.О.;
- Большой пр. В.О. от Кадетской и 1-й линий В.О. до 26-27-й линий В.О.;
- 26-27-я линии В.О.;
- пл. Собчака;
- перекресток Университетская наб. – съезды с Дворцового моста;
- перекресток Дворцовый проезд – Дворцовая наб. – Адмиралтейская наб.;
- Адмиралтейская наб.;
- Сенатская пл.;
- Исаакиевская пл.;
- Вознесенский пр. от Малой Морской ул. до Измайловского моста;
- Измайловский пр. от Вознесенского пр. до 11-й Красноармейской ул. в направлении 11-й Красноармейской ул.;
- нечетная сторона наб. р. Фонтанки от Московского пр. до Измайловского пр.;
- 11-я Красноармейская ул. от Измайловского пр. до Якобштадтского пер.;
- Якобштадтский пер. от 10-й Красноармейской ул. до 11-й Красноармейской ул.;
- 10-я Красноармейская ул. от Измайловского пр. до Якобштадтского пер.;
- наб. Лебяжьей канавки от наб. р. Мойки до Миллионной ул. в направлении Миллионной ул.;
- съезды с Тульской ул. и Большеохтинского моста на Синопскую наб.;
- съезд с Литейного моста на Воскресенскую наб.;
- Невский пр. от Малой Морской ул. до Адмиралтейского пр. в направлении Адмиралтейского пр.;
- Биржевой проезд от Биржевой пл. до Менделеевской линии;
- Вознесенский пр. от Малой Морской ул. до Адмиралтейского пр.
Полный список ограничений читайте на сайте городской администрации. Как изменятся маршруты общественного транспорта, смотрите на сайте Организатора перевозок.