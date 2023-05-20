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    Центр Петербурга, в том числе Невский и мосты, перекроют в воскресенье из-за велогонки

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    21 и 22 мая в центре Петербурга пройдёт мероприятие для велосипедистов-любителей La Strada. С ночи на некоторых улицах запретят остановку и парковку (на всё воскресенье), а во время проведения велогонки будут закрывать движение. Общественный транспорт пойдёт в обход. Ограничения затрагивают четыре района: Центральный, Адмиралтейский, Петроградский и Василеостровский.

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    С полуночи 21 мая до 8 часов утра 25 мая будет сужена проезжая часть на Адмиралтейском проспекте от Сенатской площади до Вознесенского проспекта (в направлении Вознесенского) и на Малой Морской улице от Вознесенского до Исаакиевской площади (в направлении Исаакиевской) с обеспечением проезда троллейбусов.

    Закрытия движения

    С 0:00 21 мая до 5:00 22 мая - на Адмиралтейском проспекте от Сенатской площади до Вознесенского проспекта.

    С 0:00 21 мая до 8:00 25 мая – в проезде вдоль Исаакиевской площади между Адмиралтейским проспектом и Малой Морской улицей.

    С 15:00 21 мая до 5:00 22 мая — на следующих участках:

    • Адмиралтейский пр. от Вознесенского пр. до Дворцового проезда;
    • Дворцовый проезд;
    • Дворцовая наб.;
    • наб. Кутузова;
    • Воскресенская наб.;
    • четная сторона пр. Чернышевского от Шпалерной ул. до Воскресенской наб. в направлении Воскресенской наб.;
    • Смольная наб.;
    • ул. Смольного;
    • Лафонская ул.;
    • пл. Пролетарской диктатуры;
    • Смольный пр.;
    • Синопская наб. от пр. Бакунина до Смольной наб.;
    • перекресток Каменноостровский пр. – Петровская наб.;
    • перекресток Дворцовая наб. – съезды с Суворовской пл.;
    • Каменноостровский пр. от Троицкого моста до Кронверкской наб.;
    • Кронверкская наб.;
    • Мытнинская наб.;
    • пл. Академика Лихачева;
    • пр. Добролюбова от Большого пр. П.С. до Мытнинской наб. в направлении Мытнинской наб.;
    • Ждановская наб. от Малого пр. П.С. до Большого пр. П.С. в направлении Большого пр. П.С.;
    • перекресток наб. Макарова – съезды с Тучкова моста;
    • Большой пр. П.С. от Тучкова моста до пр. Добролюбова;
    • наб. Макарова от Тучкова моста до Университетской наб.;
    • Биржевая пл.;
    • Университетская наб. от Дворцового моста до Кадетской и 1-й линий В.О.;
    • Университетская наб. от Благовещенского моста до Кадетской и 1-й линий В.О. в направлении Кадетской и 1-й линий В.О.;
    • Университетская наб. от Кадетской и 1-й линий В.О. до 2-3-й линии В.О. в направлении 2-3-й линий В.О.;
    • Менделеевская линия от Биржевого проезда до Университетской наб.;
    • Кадетская и 1-я линии В.О. от Университетской наб. до Большого пр. В.О.;
    • Большой пр. В.О. от Кадетской и 1-й линий В.О. до 26-27-й линий В.О.;
    • 26-27-я линии В.О.;
    • пл. Собчака;
    • перекресток Университетская наб. – съезды с Дворцового моста;
    • перекресток Дворцовый проезд – Дворцовая наб. – Адмиралтейская наб.;
    • Адмиралтейская наб.;
    • Сенатская пл.;
    • Исаакиевская пл.;
    • Вознесенский пр. от Малой Морской ул. до Измайловского моста;
    • Измайловский пр. от Вознесенского пр. до 11-й Красноармейской ул. в направлении 11-й Красноармейской ул.;
    • нечетная сторона наб. р. Фонтанки от Московского пр. до Измайловского пр.;
    • 11-я Красноармейская ул. от Измайловского пр. до Якобштадтского пер.;
    • Якобштадтский пер. от 10-й Красноармейской ул. до 11-й Красноармейской ул.;
    • 10-я Красноармейская ул. от Измайловского пр. до Якобштадтского пер.;
    • наб. Лебяжьей канавки от наб. р. Мойки до Миллионной ул. в направлении Миллионной ул.;
    • съезды с Тульской ул. и Большеохтинского моста на Синопскую наб.;
    • съезд с Литейного моста на Воскресенскую наб.;
    • Невский пр. от Малой Морской ул. до Адмиралтейского пр. в направлении Адмиралтейского пр.;
    • Биржевой проезд от Биржевой пл. до Менделеевской линии;
    • Вознесенский пр. от Малой Морской ул. до Адмиралтейского пр.

    Полный список ограничений читайте на сайте городской администрации. Как изменятся маршруты общественного транспорта, смотрите на сайте Организатора перевозок.

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