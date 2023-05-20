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    Короче, Склифосовский! Проверьте, хорошо ли вы знаете фильмы с Юрием Никулиным

    Нет, здесь будут не только комедии

    774
    2 комментария
    У Юрия Никулина множество разноплановых ролей
    У Юрия Никулина множество разноплановых ролейКоллаж: Виталий Калистратов / Городские порталы
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    Порой, пересматривая советские комедии, может показаться, что практически во всех поучаствовала легендарная троица в исполнении Юрия Никулина, Георгия Вицина и Евгения Моргунова. Но это совсем не так, и за плечами актеров много драматических ролей. Например, Юрий Никулин начал свою актерскую карьеру достаточно поздно — в 36 лет, поскольку председатели комиссий в вузах не могли найти в нем способностей. Но уже с первых картин Никулин зарекомендовал себя как разноплановый артист. Сегодня и вспомним его разнообразные роли — даем вам 10 вопросов по главным фильмам с участием Никулина. Проверим, внимательно ли вы их смотрели!

    Каким именем представился кассирше Вася Клячкин из фильма «Неподдающиеся»?

    Что вызвался доставить старушке Кузьма Кузьмич (желая подзаработать) в фильме «Когда деревья были большими»?

    «Я, признаться откровенно, очень рад
    Лечь под этот ... агрегат!»

    Какое слово из песни Балбеса в фильме «Самогонщики» мы пропустили?

    За какую сумму был выкуплен у хозяйки пес из фильма «Ко мне, Мухтар»?

    В каком отделе склада хранился скелет, который укусил Балбеса в фильме «Операция "Ы" и другие приключения Шурика»?

    На чём поскользнулся Горбунков в фильме «Бриллиантовая рука»?

    Где работал следователь Мячиков из фильма «Старики-разбойники»?

    Какую болезнь обнаружил у себя рядовой Некрасов в фильме «Они сражались за Родину»?

    В какой газете работал журналист Василий Лопатин в фильме «Двадцать дней без войны»?

    Из-за какого износившегося предмета гардероба Бессольцева из фильма «Чучело» называли Заплаточником?

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    Короче, Склифосовский! Проверьте, хорошо ли вы знаете фильмы с Юрием Никулиным

    Похоже, вас совершенно не интересуют фильмы с Юрием Никулиным! Или сам Никулин. Или вы просто не смотрели эти фильмы настолько внимательно

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    Короче, Склифосовский! Проверьте, хорошо ли вы знаете фильмы с Юрием Никулиным

    Не самый лучший результат — возможно, вы просто видели не так много фильмов с Никулиным!

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    Короче, Склифосовский! Проверьте, хорошо ли вы знаете фильмы с Юрием Никулиным

    В целом неплохо, но вы явно не ярый фанат фильмов с Юрием Никулиным — что-то помните, а что-то нет

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    Короче, Склифосовский! Проверьте, хорошо ли вы знаете фильмы с Юрием Никулиным

    Хороший результат! Кое-что подзабылось, но в целом вы не понаслышке знакомы с ролями Юрия Никулина

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    Короче, Склифосовский! Проверьте, хорошо ли вы знаете фильмы с Юрием Никулиным

    Похоже, Юрий Никулин ваш любимый актер! Иначе как вы объясните этот идеальный результат?

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    У Юрия Никулина множество разноплановых ролей
    У Юрия Никулина множество разноплановых ролейКоллаж: Виталий Калистратов / Городские порталы

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    Комментарии 2

    Гость20 Мая 2023 в 11:53
    7 из 10
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