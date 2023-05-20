Порой, пересматривая советские комедии, может показаться, что практически во всех поучаствовала легендарная троица в исполнении Юрия Никулина, Георгия Вицина и Евгения Моргунова. Но это совсем не так, и за плечами актеров много драматических ролей. Например, Юрий Никулин начал свою актерскую карьеру достаточно поздно — в 36 лет, поскольку председатели комиссий в вузах не могли найти в нем способностей. Но уже с первых картин Никулин зарекомендовал себя как разноплановый артист. Сегодня и вспомним его разнообразные роли — даем вам 10 вопросов по главным фильмам с участием Никулина. Проверим, внимательно ли вы их смотрели!
Короче, Склифосовский! Проверьте, хорошо ли вы знаете фильмы с Юрием Никулиным
Нет, здесь будут не только комедии
20 мая 2023, 11:20
774
Поделиться
«Я, признаться откровенно, очень рад
Похоже, вас совершенно не интересуют фильмы с Юрием Никулиным! Или сам Никулин. Или вы просто не смотрели эти фильмы настолько внимательно
Не самый лучший результат — возможно, вы просто видели не так много фильмов с Никулиным!
В целом неплохо, но вы явно не ярый фанат фильмов с Юрием Никулиным — что-то помните, а что-то нет
Хороший результат! Кое-что подзабылось, но в целом вы не понаслышке знакомы с ролями Юрия Никулина
Похоже, Юрий Никулин ваш любимый актер! Иначе как вы объясните этот идеальный результат?