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Колбаса докторская, кофе из цикория, стенка болгарская… Кажется, спроси людей, рожденных в СССР, — и они без запинки расскажут, сколько стоили те или иные товары. Или нет? Проверьте, хорошо ли вы помните советские цены, с помощью теста наших коллег из Woman.ru.
1. Сколько стоило мороженое крем-брюле?
2. Сколько в СССР просили за стиральную машинку?
3. А сколько стоила школьная тетрадь?
4. Какую стоимость называли в магазине за докторскую колбасу высшего сорта?
5. Сейчас сырок «Дружба» стоит около 60 рублей, а какая на него цена была в СССР?
6. Сколько вы бы отдали за однокомнатную квартиру в 80-е годы в Москве?
7. А сколько бы в 80-е отдали за пачку чая со слоном (100 грамм)?
8. Для приготовления торта непременно требовалась сгущенка. Сколько стоила одна банка в 1986 году?
Ностальгический тест: помните ли вы цены в СССР?
В СССР вы если и жили, то маленькими.
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Ностальгический тест: помните ли вы цены в СССР?
Да вы знаток советских магазинов!