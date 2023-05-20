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    Ностальгический тест: помните ли вы цены в СССР?

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    Фото: Adobe Stock
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    Колбаса докторская, кофе из цикория, стенка болгарская… Кажется, спроси людей, рожденных в СССР, — и они без запинки расскажут, сколько стоили те или иные товары. Или нет? Проверьте, хорошо ли вы помните советские цены, с помощью теста наших коллег из Woman.ru.

    1. Сколько стоило мороженое крем-брюле?

    2. Сколько в СССР просили за стиральную машинку?

    3. А сколько стоила школьная тетрадь?

    4. Какую стоимость называли в магазине за докторскую колбасу высшего сорта?

    5. Сейчас сырок «Дружба» стоит около 60 рублей, а какая на него цена была в СССР?

    6. Сколько вы бы отдали за однокомнатную квартиру в 80-е годы в Москве?

    7. А сколько бы в 80-е отдали за пачку чая со слоном (100 грамм)?

    8. Для приготовления торта непременно требовалась сгущенка. Сколько стоила одна банка в 1986 году?

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    Ностальгический тест: помните ли вы цены в СССР?

    В СССР вы если и жили, то маленькими.

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Ностальгический тест: помните ли вы цены в СССР?

    Да вы знаток советских магазинов!

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    Фото: Adobe Stock

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