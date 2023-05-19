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    Польша не качает, но хочет денег. Europol Gaz подала иск к «Газпрому» на 1,4 миллиарда долларов

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    Польская компания Europol Gaz подала иск против «Газпрома» на 6 млрд злотых (более $1,4 млрд) — за остановку транзита по газопроводу «Ямал-Европа», сообщает РБК со ссылкой на вице-премьера Польши Яцека Сасина. Иск рассмотрит Международный арбитражный суд Стокгольма.

    «Большую часть этой суммы— свыше 5 млрд злотых— компания считает упущенной выгодой на период до 2045 года из-за прекращения транспортировки российского газа по трубопроводу, еще 850 млн злотых— это задолженность за транспортировку», сказал Сасин (цитата по РБК).

    Europol Gaz владеет участком газопровода Ямал-Европа, который проходит по территории Польши.

    Газопровод начинается в Торжке, проходит в России, Белоруссии, Польше и Германии. Польский участок трубы — 683 км и 5 компрессорных станций.

    С весны 2022 года прокачка остановлена из-за отказа Польши от российского газа.

    В ноябре 2022 польские власти изъяли долю «Газпрома» в совместном предприятии Europol Gaz («Газпрому» принадлежало 48,82 % акций в уставном капитале компании).

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