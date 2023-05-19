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    Самокатчик пострадал под колесами автомобиля на перекрестке Долгоозерной и Комендантского

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    Серьезное ДТП с участием электросамоката произошло утром 19 мая в Приморском районе Петербурга. Самокатчику потребовалась помощь медиков, а водителям пришлось постоять в пробке.

    ДТП случилось в одиннадцатом часу утра на перекрестке Долгоозерной улицы и Комендантского проспекта, сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». Как уточнили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, автомобиль сбил 22-летнего самокатчика. Он получил травмы средней степени тяжести.

    Из-за ДТП движение на перекрестке некоторое время было сильно затруднено, особенно плотно было на Долгоозерной улице. Сейчас, по данным «Яндекс.Пробок», улица свободна, хотя на Комендантском наблюдаются затруднения у перекрестка.

    Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

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