Самокатчик пострадал под колесами автомобиля на перекрестке Долгоозерной и Комендантского

Серьезное ДТП с участием электросамоката произошло утром 19 мая в Приморском районе Петербурга. Самокатчику потребовалась помощь медиков, а водителям пришлось постоять в пробке.
ДТП случилось в одиннадцатом часу утра на перекрестке Долгоозерной улицы и Комендантского проспекта, сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». Как уточнили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, автомобиль сбил 22-летнего самокатчика. Он получил травмы средней степени тяжести.
Из-за ДТП движение на перекрестке некоторое время было сильно затруднено, особенно плотно было на Долгоозерной улице. Сейчас, по данным «Яндекс.Пробок», улица свободна, хотя на Комендантском наблюдаются затруднения у перекрестка.