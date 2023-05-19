Кредит через военкомат. Банки просят у Минобороны РФ доступ к реестру электронных повесток

Российские банки пока не могут выполнять новый закон об электронных повестках, для этого им нужен доступ к реестру, сообщает 19 мая РБК. Такой вывод следует из анализа письма, которое Национальный совет финансового рынка (НСФР) направил в Министерство обороны и Банк России. Закон об электронных повестках (127 ФЗ) Госдума РФ приняла 11 апреля. 14 апреля его подписал Владимир Путин. Документ также регламентирует создание единого реестра воинского учета. Если коротко: повестки теперь можно вручать лично, через работодателя, заказным письмом или через портал «Госуслуги». Электронная повестка будет считаться врученной с даты ее появления в личном кабинете.

Важно: прямо с этого момента адресату запрещается выезд из России, а информация о событии попадает в единый реестр воинского учета. А также в дополнительный «реестр направленных повесток». Этот реестр в законе называется общедоступным, но порядок доступа к нему определен только для самих призывников, обращает внимание РБК.

Ограничение на выезд снимается после явки гражданина в военкомат. Если человек не пришел в течение 20 календарных дней, вводятся дополнительные ограничения. В том числе — запрет на получение кредитов и займов.

Таким образом, у банков появилась обязанность не давать в долг уклонистам. Но в список тех, кто может проверять, получил ли россиянин электронную повестку, банки не попали. Без доступа к «реестру повесток» кредиторы опасаются роста жалоб от клиентов, сообщили в НСФР. В письмах к Минобороны и Банку России НСФР также просит разъяснить, как действовать, если на момент подачи заявки на кредит повестки еще не было, а к моменту заключения договора клиент уже считается уклонистом. Ещё один момент. Эксперты отмечают, что потребность банков иметь доступ к данным о военнообязанных и врученных повестках очевидна. Но минус в том, что широкий доступ к реестру может вызвать «определенные сложности и определенные риски, касающиеся утечки информации»(цитата по РБК).