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    Сбер предотвратил фишинговую атаку на банк под видом имейлов с «повестками»

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    О попытке массовой фишинговой атаки на банк под видом электронных писем якобы от военкоматов сообщила 15 мая пресс-служба Сбера в своем телеграм-канале. В письмах содержались «приглашения» явиться уточнить персональные данные.

    В рассылке, как уточнили в пресс-службе, был вредоносный файл под названием «мобилизационное предписание», которым хотели заразить IT-инфраструктуру банка. Письма не попали к сотрудникам, их отфильтровала система защиты.

    Ранее в Минобороны РФ рекомендовали игнорировать электронные письма, в которых якобы содержатся «повестки» в военкомат. По словам военного ведомства, такая рассылка не предусмотрена законодательством.

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