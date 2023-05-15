Сбер предотвратил фишинговую атаку на банк под видом имейлов с «повестками»

О попытке массовой фишинговой атаки на банк под видом электронных писем якобы от военкоматов сообщила 15 мая пресс-служба Сбера в своем телеграм-канале. В письмах содержались «приглашения» явиться уточнить персональные данные.



В рассылке, как уточнили в пресс-службе, был вредоносный файл под названием «мобилизационное предписание», которым хотели заразить IT-инфраструктуру банка. Письма не попали к сотрудникам, их отфильтровала система защиты.



Ранее в Минобороны РФ рекомендовали игнорировать электронные письма, в которых якобы содержатся «повестки» в военкомат. По словам военного ведомства, такая рассылка не предусмотрена законодательством.

