Минобороны РФ рекомендовало игнорировать имейлы с «повестками» в военкомат

Электронные письма, в которых якобы содержатся «повестки» в военкомат, рекомендовали игнорировать в Минобороны РФ. По словам военного ведомства, такая рассылка не предусмотрена законодательством.
Письма рассылаются для получения доступа к персональным данным граждан, сообщает 12 мая ТАСС со ссылкой на брифинг Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ, входящего в Минобороны. Также целью рассылок является «информационно-психологическое давление на россиян украинскими провокаторами», говорится в тексте. Кроме того, через эти сообщения распространяют вредоносные программы, которые передают персональные данные, отметили в центре.
В НЦУО также предупредили о мошеннических звонках и привели пример: на горячую линию обратилась жена военнослужащего и рассказала, что ей позвонили якобы сотрудники военкомата и просили назвать номер и реквизиты банковской карты, якобы чтобы предоставить ее мужу дополнительные выплаты. Сотрудники военкомата никогда не просят предоставить такую информацию, а также данные из СМС-уведомлений для платежа, напомнили в центре.