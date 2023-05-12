Минобороны РФ рекомендовало игнорировать имейлы с «повестками» в военкомат

Электронные письма, в которых якобы содержатся «повестки» в военкомат, рекомендовали игнорировать в Минобороны РФ. По словам военного ведомства, такая рассылка не предусмотрена законодательством.

Письма рассылаются для получения доступа к персональным данным граждан, сообщает 12 мая ТАСС со ссылкой на брифинг Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ, входящего в Минобороны. Также целью рассылок является «информационно-психологическое давление на россиян украинскими провокаторами», говорится в тексте. Кроме того, через эти сообщения распространяют вредоносные программы, которые передают персональные данные, отметили в центре.