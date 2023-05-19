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    В Петербурге и на Северо-Западе — самые работящие студенты колледжей

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    В Северо-Западном федеральном округе и в Петербурге больше всего работающих студентов колледжей, техникумов и профучилищ. Но зарплаты у них не самые высокие в России. Студентам гораздо выгоднее совмещать учёбу и работу в Сибири и Москве. Об этом 19 мая сообщает на своём сайте Высшая школа экономики по результатам проведённого исследования.

    По данным мониторинга трудоустройства выпускников Роструда за 2022 год, около 62 % всех выпускников российской системы среднего профессионального образования (СПО) работали во время учебы. Для сравнения, студенты вузов работают в 1,5 раза реже. Совмещение выгодно не только потому, что у студентов появляются дополнительные деньги — у них после окончания учебного заведения ещё и оказывается выше зарплата: на 9,7 % для СПО и на 25 % для вузов.

    В Северо-Западном федеральном округе оказалось больше всего работающих студентов среднего профессионального образования: 70,2 % в программах подготовки квалифицированных рабочих и служащих и 62,7 % в подготовке специалистов среднего звена. Петербург на втором месте — 68,6 % и 64,7 % соответственно. Меньше всего — в Северо-Кавказском округе (менее 50 %).

    Что касается зарплат, в нашем регионе они не самые высокие. Так, по данным мониторинга за 2022 год, в Петербурге молодой специалист среднего звена, работавший во время учебы, получал 26,8 тысяч рублей, а не работавший — 24,6 тысяч. То есть выигрыш составляет 8,3 %. В Москве выше и разница (10,1 %) и зарплата работавших студентов (32,2 тысячи), а в Сибирском федеральном округе — ещё больше (38,4 тысячи рублей и 14,3 %).


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