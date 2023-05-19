В Петербурге и на Северо-Западе — самые работящие студенты колледжей

В Северо-Западном федеральном округе и в Петербурге больше всего работающих студентов колледжей, техникумов и профучилищ. Но зарплаты у них не самые высокие в России. Студентам гораздо выгоднее совмещать учёбу и работу в Сибири и Москве. Об этом 19 мая сообщает на своём сайте Высшая школа экономики по результатам проведённого исследования.



По данным мониторинга трудоустройства выпускников Роструда за 2022 год, около 62 % всех выпускников российской системы среднего профессионального образования (СПО) работали во время учебы. Для сравнения, студенты вузов работают в 1,5 раза реже. Совмещение выгодно не только потому, что у студентов появляются дополнительные деньги — у них после окончания учебного заведения ещё и оказывается выше зарплата: на 9,7 % для СПО и на 25 % для вузов.

