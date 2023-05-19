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    В Петербурге постепенно теплеет, выходные зовут гулять

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    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    Дождей в Петербурге ни в пятницу, ни в выходные не предвидится. Воздух постепенно прогревается, и в воскресенье будет уже совсем тепло — выше 20 градусов.

    По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 19 мая в Петербурге ожидается переменная облачность, без осадков, ветер умеренный. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до 6–8 градусов, в окрестностях местами до 3, днём составит 15–17.

    «Сегодня синоптическую ситуацию в Северной столице сформирует восточная периферия антициклона. Ожидается переменная облачность, обойдётся без дождей, и солнечные лучи начнут постепенно прогревать пришедшие в регион холодные воздушные массы. <...> Атмосферное давление будет расти и составит 773 мм рт. ст., что выше нормы», — сообщает центр «ФОБОС».

    В субботу, по прогнозу СЗ УГМС, при переменной облачности будет 18–20 градусов, а в воскресенье — до 22.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»


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