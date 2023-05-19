В Петербурге постепенно теплеет, выходные зовут гулять

Дождей в Петербурге ни в пятницу, ни в выходные не предвидится. Воздух постепенно прогревается, и в воскресенье будет уже совсем тепло — выше 20 градусов.



По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 19 мая в Петербурге ожидается переменная облачность, без осадков, ветер умеренный. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до 6–8 градусов, в окрестностях местами до 3, днём составит 15–17.

