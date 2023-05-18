Мишустин распорядился создать в Петербурге отделение РАН

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании Санкт-Петербургского отделения Российской академии наук (РАН). Соответствующий документ 18 мая появился на интернет-портале правовой информации.
Учреждение станет региональным отделением Российской академии наук. Основной целью организации, как сказано в документе, будет проведение и развитие фундаментальных научных исследований, направленных на получение новых знаний.
Росимуществу приказано в трехмесячный срок определить недвижимость, которая будет передана петербургскому отделению, а РАН в течение двух месяцев должна утвердить устав и провести другие мероприятия, связанные с созданием учреждения.