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    Мишустин распорядился создать в Петербурге отделение РАН

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    Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании Санкт-Петербургского отделения Российской академии наук (РАН). Соответствующий документ 18 мая появился на интернет-портале правовой информации.

    Учреждение станет региональным отделением Российской академии наук. Основной целью организации, как сказано в документе, будет проведение и развитие фундаментальных научных исследований, направленных на получение новых знаний.

    Росимуществу приказано в трехмесячный срок определить недвижимость, которая будет передана петербургскому отделению, а РАН в течение двух месяцев должна утвердить устав и провести другие мероприятия, связанные с созданием учреждения.

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