Совет по сохранению культурного наследия рекомендовал не признавать памятниками «Нарвскую заставу» и ЛДМ

Совет по сохранению культурного наследия рассмотрел несколько кандидатов на статус зданий-памятников. Квартал «Нарвской заставы» и Ленинградский дворец молодежи было рекомендовано не включать в перечень объектов культурного наследия, сообщает 18 мая комитет по охране памятников.

Как отмечается, здание ЛДМ на улице Профессора Попова ранее включили в список диссонирующих объектов на территориях открытых городских пространств. Ранее стало известно о планах снести здание, и горожане призывали спасти хотя бы зимний сад Дома молодежи.

«Ансамблевую застройку западной части района Нарвской заставы 1930–50-х гг.» (это территория западнее проспекта Стачек, между улицами Промышленной, Баррикадной, Новоовсянниковской, Турбинной, Косинова, Гладкова) совет не рекомендовал включать в список выявленных памятников, так как работы по сохранению таких объектов легли бы на плечи жителей, что является серьезным обременением.

Ранее квартал на фоне общественных протестов получил отсрочку от сноса в рамках программы реновации до 2029 года. Ее утвердило Заксобрание при корректировке городского закона №820–7 об объединенных зонах охраны Петербурга.

Совет рекомендовал присвоить статус памятника «Вагоноремонтному депо» (литера Ж) «Комплекс зданий Хозяйственной станции Московско-Виндаво-Рыбинской железной дороги» на Обводном канале. Вместе с тем два других корпуса, А и Т — «Паровозное депо для паровозов дачного движения со зданием мастерских» и «Служебное здание», — было рекомендовано не включать в перечень. Получить охранный статус может здание Лечебного корпуса с пристроенным в 1950-е годы бассейном и арка парадного входа в парк «Сестрорецкого курорта». Совет констатировал важность сохранения лечебно-курортной функции этого объекта.