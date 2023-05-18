Летний «паровозик», вид сверху. На Луначарского собрались пять машин

Яркое массовое ДТП произошло днем 18 мая на севере Петербурга.
На проспекте
Судя по всему, никто не пострадал. Пробки на месте аварии «Яндекс.Карты» не показывают. Обстоятельства выясняются.
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Яркое массовое ДТП произошло днем 18 мая на севере Петербурга.
На проспекте
Судя по всему, никто не пострадал. Пробки на месте аварии «Яндекс.Карты» не показывают. Обстоятельства выясняются.
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