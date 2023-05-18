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    Летний «паровозик», вид сверху. На Луначарского собрались пять машин

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    Яркое массовое ДТП произошло днем 18 мая на севере Петербурга.

    На проспекте Луначарского, 78/1, рядом с проспектом Культуры, пять машин столкнулись паровозиком в среднем ряду, сообщает очевидец в группе «Пpизнaвaшки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте». Некоторые машины получили сильные повреждения, вероятно, удар был достаточно мощным.

    Судя по всему, никто не пострадал. Пробки на месте аварии «Яндекс.Карты» не показывают. Обстоятельства выясняются.


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