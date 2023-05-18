Трассу М-10 «Россия» сузят под Тосно до середины лета

Ремонт дороги почти на два месяца ограничит движение по федеральной трассе М-10 «Россия» в Тосненском районе Ленинградской области. На 11-километровом участке под Тосно заменят слои износа на всех полосах.

С 24 мая по 15 июля на участке с 626-го по 637-й километр дороги М-10, от поселка Рябово до села Ушаки, будут попеременно перекрывать по одной из двух полос в каждом направлении, сообщает 18 мая пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Сначала будут ремонтировать дорогу в направлении Москвы, потом — в сторону Петербурга. Пока одна полоса будет перекрыта, на оставшейся ограничат скорость до 40 км/ч.