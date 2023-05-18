Любителя чужих «Аутлендеров» в Петербурге уложили лицом в пол. Из двух машин ему поддалась лишь одна

пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти
Петербургские полицейские задержали подозреваемого в угонах японских кроссоверов в Невском районе. Один, правда, он смог отогнать лишь на метр.
Сами преступления были совершены еще в апреле. В ночь с 11-го на 12-е неизвестный попытался похитить от дома 12 по проспекту Солидарности Mitsubishi Outlander стоимостью 2,4 миллиона рублей, принадлежащий 33-летнему жителю. Однако, отъехав на метр назад с места парковки, он потерпел неудачу и скрылся, сообщает 18 мая пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Затем, в период с 18:00 12 апреля до 7:30 13 апреля, от дома 4 по улице Шотмана угнали Mitsubishi Outlander 36-летнего гражданина. Ущерб составил 1,6 миллиона рублей. По обоим фактам возбудили уголовные дела по части 4 статьи 158 УК РФ — попытка кражи и кража в особо крупном размере.
А 17 мая в 6:30 оперативники главка вместе с коллегами из Невского района задержали подозреваемого в совершении обоих преступлений. Им оказался 43-летний неработающий житель города Кудрово. Полицейские установили, что похищенный «Аутлендер», уже обзаведшийся подложным госномером, находится в одном из боксов гаражного массива в поселке Отрадное Кировского района Ленобласти. Ключ от гаража изъяли в ходе обыска по месту жительства задержанного.