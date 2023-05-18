Любителя чужих «Аутлендеров» в Петербурге уложили лицом в пол. Из двух машин ему поддалась лишь одна

Петербургские полицейские задержали подозреваемого в угонах японских кроссоверов в Невском районе. Один, правда, он смог отогнать лишь на метр.

Сами преступления были совершены еще в апреле. В ночь с 11-го на 12-е неизвестный попытался похитить от дома 12 по проспекту Солидарности Mitsubishi Outlander стоимостью 2,4 миллиона рублей, принадлежащий 33-летнему жителю. Однако, отъехав на метр назад с места парковки, он потерпел неудачу и скрылся, сообщает 18 мая пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.