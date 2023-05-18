На дамбе Петербурга перекрыли одну полосу возле Кронштадта

Движение по дамбе Петербурга со стороны Приморского шоссе к Кронштадту ограничили на продолжительный срок из-за ремонтных работ. Проезжую часть сузили на одну полосу.
С 18 мая на 130-м километре внешнего кольца КАД, на финской стороне скоростной автодороги КЗС, перекрыто движение по правой полосе, сообщает пресс-служба КЗС Петербурга. Там начался долговременный ремонт фасада водопропускного сооружения В-3. Ограничение будет действовать до окончания работ.
Водителей просят следить за информационными табло, знаками и ограждениями и не нарушать скоростной режим.