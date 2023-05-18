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    На дамбе Петербурга перекрыли одну полосу возле Кронштадта

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    Движение по дамбе Петербурга со стороны Приморского шоссе к Кронштадту ограничили на продолжительный срок из-за ремонтных работ. Проезжую часть сузили на одну полосу.

    С 18 мая на 130-м километре внешнего кольца КАД, на финской стороне скоростной автодороги КЗС, перекрыто движение по правой полосе, сообщает пресс-служба КЗС Петербурга. Там начался долговременный ремонт фасада водопропускного сооружения В-3. Ограничение будет действовать до окончания работ.

    Водителей просят следить за информационными табло, знаками и ограждениями и не нарушать скоростной режим.

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    ПетербургКАДДамбаОграничения движения транспорта
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