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    Музеи

    Эрмитаж, некоторые музеи Царского Села и Петергофа пустят в День музеев бесплатно

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    Международный день музеев отмечается 18 мая, и по этому поводу ряд музеев примут петербуржцев бесплатно. Главное — понять, где для этого нужна предварительная регистрация через интернет, а где нет.

    В Государственный Эрмитаж лучше все-таки идти по регистрации. Билеты выкладываются частями. Если изловить билеты до поездки не получается — придется постоять в кассах, там они тоже будут. В этот день главный музейный комплекс и Главный штаб открыты с 11:00 до 18:00. Кассы прекращают работу за час до закрытия музея.

    Бесплатный вход объявили в ГМЗ «Царское Село» — но не везде: гостей приглашают в павильон «Арсенал» в Александровском парке и «Дежурную конюшню», где размещается постоянная экспозиция «Придворный экипаж в Царском Селе». Здесь билеты доступны в кассах непосредственно в день посещения. Обе площадки работают с 10:00 до 18:00 (касса и вход до 17:00).

    На другом направлении — в ГМЗ «Петергоф» пустят бесплатно в Музей коллекционеров. Там показывают графику и живопись художников объединения «Мир искусства», московского авангарда 1920-х годов, рисунки «старых мастеров» XVII–XVIII веков, гравюры XVII–XX веков, предметы мебели и декоративно-прикладного искусства. Успеть пройти внутрь нужно опять-таки до 17:00, бесплатные билеты — в кассах музея.

    Бесплатно (но в Мемориальный музей-квартиру Пушкина — в ограниченном количестве) будет пускать к себе и Всероссийский музей А. С. Пушкина. В него входят шесть площадок, узнать о которых можно на сайте.

    Стоит заранее оформить бесплатный билет в Государственный литературный музей ХХ века.

    Уже на месте решите вопрос в Музее Достоевского и в Музее политической истории России.

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