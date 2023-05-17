Эрмитаж, некоторые музеи Царского Села и Петергофа пустят в День музеев бесплатно

Международный день музеев отмечается 18 мая, и по этому поводу ряд музеев примут петербуржцев бесплатно. Главное — понять, где для этого нужна предварительная регистрация через интернет, а где нет.



В Государственный Эрмитаж лучше все-таки идти по регистрации. Билеты выкладываются частями. Если изловить билеты до поездки не получается — придется постоять в кассах, там они тоже будут. В этот день главный музейный комплекс и Главный штаб открыты с 11:00 до 18:00. Кассы прекращают работу за час до закрытия музея.



Бесплатный вход объявили в ГМЗ «Царское Село» — но не везде: гостей приглашают в павильон «Арсенал» в Александровском парке и «Дежурную конюшню», где размещается постоянная экспозиция «Придворный экипаж в Царском Селе». Здесь билеты доступны в кассах непосредственно в день посещения. Обе площадки работают с 10:00 до 18:00 (касса и вход до 17:00).

