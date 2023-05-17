Для антитеррористической безопасности в Петербурге запрещают парковать машины возле метро

Решением антитеррористической комиссии в Петербурге запретят парковаться возле станций метро. У двух уже повесили соответствующие знаки и даже провели рейд, третья на очереди.
Сотрудники комитета по транспорту Петербурга вместе с инспекторами ГИБДД провели рейд у станций «Площадь Александра Невского — 1» и «Площадь Александра Невского — 2», сообщает 17 мая пресс-служба комтранса. Выявляли транспорт, припаркованный у вестибюлей метро в нарушение запрещающих дорожных знаков, которые были установлены там в мае в рамках обеспечения антитеррористической безопасности. В итоге составили административные протоколы на 10 водителей, чьи машины простояли в зоне действия знаков дольше 5 минут. Штраф за это нарушение составляет 3 тысячи рублей.
комитет по транспорту Петербурга
Изменения в схеме организации движения разработаны для противодействия бесконтрольному размещению транспорта вблизи вестибюлей метро и утверждены решением антитеррористической комиссии Петербурга и городского оперштаба. «Комиссионно было проверено 72 станции, на 12 станциях постоянно паркуется транспорт, который может представлять угрозу для граждан», — добавил главный специалист отдела контроля безопасности на транспорте комитета по транспорту Михаил Чернов.
В мае возле станций метро «Площадь Александра Невского — 1, 2» установили знаки 5.27 «Зона с ограничением стоянки», который показывает начало территории, где запрещена стоянка дольше 5 минут, и 5.28 «Конец зоны с ограничениями стоянки». Такие же в ближайшее время появятся у станции «Улица Дыбенко».