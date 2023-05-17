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    Сразу два Hyundai за ночь увели у юриста под Петербургом

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    Неизвестные угонщики во Всеволожском районе Леноблассти за ночь похитили сразу два автомобиля у одного хозяина. Общий ущерб перевалил за 6 миллионов рублей.

    В шестом часу утра 16 мая в полицию Всеволожского района обратился 35-летний юрист коммерческой фирмы и рассказал, что в период с десяти часов вечера 15 мая до 5:45 16 мая с улицы Ветеранов в деревне Ватермяги кто-то угнал два его автомобиля, стало известно «Фонтанке» 17 мая. Пропали Hyundai Santa Fe 2018 года выпуска стоимостью 3 миллиона рублей и Hyundai Palisade 2019 года выпуска за 3,5 миллиона рублей.

    По факту угона возбудили уголовное дело о краже в особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ).

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