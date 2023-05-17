Сегодня зонтики, а завтра куртки. Петербург — в полосе атмосферного фронта, скользящего на северо-восток

Циклон не сильно испортил погоду в Петербурге. В Ленобласти сегодня местами до плюс 24. Хотя зонтики могут понадобиться, а завтра — ещё и куртки.



По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 17 мая в городе местами кратковременный дождь, ветер умеренный. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до 12–14 градусов, днём составит 20–22.