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    Сегодня зонтики, а завтра куртки. Петербург — в полосе атмосферного фронта, скользящего на северо-восток

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    Циклон не сильно испортил погоду в Петербурге. В Ленобласти сегодня местами до плюс 24. Хотя зонтики могут понадобиться, а завтра — ещё и куртки.

    По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 17 мая в городе местами кратковременный дождь, ветер умеренный. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до 12–14 градусов, днём составит 20–22.

    «Сегодня Северная столица окажется в полосе атмосферного фронта, скользящего по западу региона с юго-запада на северо-восток. <...> Атмосферное давление будет меняться мало и составит 760 мм рт. ст., что около нормы», — сообщает центр «ФОБОС».

    В четверг, 18 мая, дождь ожидается ночью, а днём уже без существенных осадков. При этом порывистый ветер и всего 14–16 градусов.


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