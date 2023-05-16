Пара из Петербурга спасла обессилевшего тюлененка в Невском лесопарке

Жители Петербурга 16 мая спасли черного нерпенка, который без сил лежал на песке в Невском лесопарке. Об этом рассказали в Фонде друзей балтийской нерпы во «ВКонтакте». Малыша уже доставили в центр спасения тюленей, на первых кадрах он удивленно и испуганно «мяукает», широко раскрыв огромные глаза.
Как рассказала Наталия, жена спасителя тюлененка, маленький зверь несколько раз пытался укусить мужчину, но в конце концов сдался, а после и вовсе уснул в машине. Сейчас его жизни, кажется, ничего не угрожает. Сотрудники центра пока не рассказали подробностей о состоянии найденыша.