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    Пара из Петербурга спасла обессилевшего тюлененка в Невском лесопарке

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    Жители Петербурга 16 мая спасли черного нерпенка, который без сил лежал на песке в Невском лесопарке. Об этом рассказали в Фонде друзей балтийской нерпы во «ВКонтакте». Малыша уже доставили в центр спасения тюленей, на первых кадрах он удивленно и испуганно «мяукает», широко раскрыв огромные глаза.

    Спасение тюленей 699–23–99

    Как рассказала Наталия, жена спасителя тюлененка, маленький зверь несколько раз пытался укусить мужчину, но в конце концов сдался, а после и вовсе уснул в машине. Сейчас его жизни, кажется, ничего не угрожает. Сотрудники центра пока не рассказали подробностей о состоянии найденыша.

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    НерпаФонд друзей балтийской нерпы
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