«Мета»* должна российским блогерам. Мещанский суд постановил вернуть им деньги за рекламу

Мещанский райсуд Москвы частично удовлетворил иск российских блогеров к корпорации Meta (организация признана экстремистской и запрещена на территории РФ), сообщают 16 мая «Ведомости».



Компания обязана выплатить истцам совокупно 4,5 миллиона рублей. Из этой суммы 3 миллиона — компенсация расходов блогеров на таргетированную рекламу, которую они оплатили, но не получили.

Иск был подан в октябре 2022 года от общественного движения «Совет блогеров». 15 заявителей требовали вернуть затраты на таргетированную рекламу в Instagram* и Facebook* (принадлежат Meta, заблокированы в России). 4 марта 2022 года Meta отключила таргет для россиян. Уже оплаченные услуги оказаны не были.