«Мета»* должна российским блогерам. Мещанский суд постановил вернуть им деньги за рекламу

Мещанский райсуд Москвы частично удовлетворил иск российских блогеров к корпорации Meta (организация признана экстремистской и запрещена на территории РФ), сообщают 16 мая «Ведомости».
Компания обязана выплатить истцам совокупно 4,5 миллиона рублей. Из этой суммы 3 миллиона — компенсация расходов блогеров на таргетированную рекламу, которую они оплатили, но не получили.
Иск был подан в октябре 2022 года от общественного движения «Совет блогеров». 15 заявителей требовали вернуть затраты на таргетированную рекламу в Instagram* и Facebook* (принадлежат Meta, заблокированы в России). 4 марта 2022 года Meta отключила таргет для россиян. Уже оплаченные услуги оказаны не были.
Блогеры хотели 18 миллионов рублей. В том числе 15 миллионов — в качестве компенсации морального вреда. Он выразился «в нравственных страданиях, стрессе в связи с падением охватов в социальных сетях», цитируют «Ведомости» текст судебного иска.
Суд оценил моральные страдания истцов в 10 раз меньше.
*Meta — организация признана экстремистской и запрещена на территории РФ.
**Facebook и Instagram запрещены на территории РФ.