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    Два подростка, переезжавших «зебру» на велосипедах, попали под машины в Петербурге

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    Два похожих ДТП произошли 14 и 15 мая в Красносельском районе Петербурга. В обоих случаях пострадали юные велосипедисты, которые пересекали дорогу по регулируемому пешеходному переходу.

    В 15 часов у дома 35 по проспекту Маршала Жукова 26-летняя петербурженка, следуя на своем Mitsubishi Lancer от улицы Маршала Казакова к Ленинскому проспекту на разрешающий сигнал светофора, сбила 16-летнего велосипедиста, сообщает 16 мая пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Девятиклассник, не спешившись, пересекал дорогу по регулируемому пешеходному переходу. При этом начал движение он на зеленый свет, а завершал уже на красный.

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    В результате подросток получил травмы головы, в том числе закрытую черепно-мозговую и сотрясение, перелом ноги и множественные ссадины. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести. Водитель автомобиля за 2022–2023 годы привлекалась к административной ответственности за нарушения ПДД дважды: за отсутствие ОСАГО и парковку в неположенном месте.

    Похожий наезд произошел днем ранее у дома 183 по проспекту Ветеранов. В 18:55 26-летний житель Челябинской области на грузовой «ГАЗели», принадлежащей холдинговой компании, следуя по Ветеранов со стороны проспекта Буденного, стал поворачивать налево на перекрестке с Безымянной улицей и в зоне регулируемого пешеходного перехода сбил 12-летнего велосипедиста. Подросток переезжал дорогу на запрещающий сигнал светофора.

    Шестиклассник получил перелом костей голени и пальца стопы и был госпитализирован в состоянии средней тяжести. Водитель с начала 2022 года привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД дважды: за непропуск пешехода и нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части.

    По обоим ДТП полиция ведет проверки.

    Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

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