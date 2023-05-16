Два подростка, переезжавших «зебру» на велосипедах, попали под машины в Петербурге

Два похожих ДТП произошли 14 и 15 мая в Красносельском районе Петербурга. В обоих случаях пострадали юные велосипедисты, которые пересекали дорогу по регулируемому пешеходному переходу.



В 15 часов у дома 35 по проспекту Маршала Жукова 26-летняя петербурженка, следуя на своем Mitsubishi Lancer от улицы Маршала Казакова к Ленинскому проспекту на разрешающий сигнал светофора, сбила 16-летнего велосипедиста, сообщает 16 мая пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Девятиклассник, не спешившись, пересекал дорогу по регулируемому пешеходному переходу. При этом начал движение он на зеленый свет, а завершал уже на красный.