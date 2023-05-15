Российские дипломаты объяснили, почему финнов не пускают в Россию

Отказы во въезде в Россию финским гражданам — дело обычное, и новых ограничений не вводилось, заявили РИА Новости в посольстве России в Хельсинки.

Как сообщает 15 мая агентство, в посольстве признали, что случаи отказа во въезде в Россию есть, но, как и ранее, «носят единичный характер и обусловлены несоответствием реальной цели поездки и той, которая была указана при оформлении визы».

И добавили, что финны могут получить новые визы для поездок в страну — «ограничений на выдачу российских виз гражданам Финляндии не вводилось».

О десятках случаях запрета во въезде и аннуляции виз финские СМИ сообщают с конца прошлой недели. Финны едут в Россию в том числе за покупками и дешевым бензином — в самой стране озер он признан самым дорогим в Европе. О неожиданных для финнов вопросах российских пограничников — читайте здесь.