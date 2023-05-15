Имя, воинское звание! Как финнов лишают виз в Россию

Два с половиной десятка финнов уже лишились виз для поездок в Россию за последние недели. Аннуляции предшествуют расспросы от российских пограничников, пишут финские СМИ.



Как рассказывают 13 мая финские журналисты, финн Мауно Пёллёнен три часа провел на пограничном переходе Брусничное и в Россию так и не попал — российской визы его лишили и развернули обратно в Суоми. По словам путешественника, российские пограничники интересовались у него родственниками и знакомыми в России и даже хотели узнать его воинское звание.



В погранслужбе Юго-Восточной Финляндии заявили, что аннуляции виз начались 11 мая, и за это время проездного документа лишились почти 25 граждан Суоми. И пока это укладывается в статистическую погрешность. Для сравнения: только за 14 мая границу с Россией пересекли 1 034 гражданина Финляндии.

