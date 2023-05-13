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    От самого дорогого к самому дешевому. Стало известно, почему финнов тянет в Россию

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    Цены на бензин в Финляндии теперь самые высокие в Европе, страна обошла в этом и Данию, и Францию, сообщают финские СМИ. Новость совпала с массовым аннулированием виз финнам, которые пытались приехать в Россию, чтобы заправиться и закупиться.

    Как пишут журналисты 13 мая со ссылкой на отчет Еврокомиссии по топливной политике, литр Euro-Super (95-й бензин) в Финляндии стоит 1,94 евро (примерно 163 рубля за литр), что дороже, чем в Дании и Франции. При этом дизельное топливо дороже в Швеции — 1,86 против 1,83. Эксперты связывают цены с налоговыми сборами — сейчас в Суоми, как пишут финские СМИ, самый высокий уровень налогообложения бензина в Европе.

    Как писала «Фонтанка», примерно с четверга граждан Финляндии начали лишать виз и разворачивать домой при попытке въехать в Россию на шопинг или заправку. Почему это происходит — читайте в материале «Фонтанки».

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