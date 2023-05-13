Финны жалуются, что их не пускают за бензином в Россию и аннулируют визы

Граждан Финляндии начали лишать виз и разворачивать домой при попытке въехать в Россию, пишет финская газета Helsingin Sanomat.

Как отмечает издание 13 мая, начиная с четверга финнам, которые едут за покупками и бензином, российские пограничники начали аннулировать визы и разворачивать их обратно в Суоми. Чаще всего такие случаи отмечены на пропускном пункте Ваалимаа (Торфяновка) но были аннуляции и на Нуйямаа (Брусничное). Речь идет о десятках человек.

Как пишет издание, у многих регулярных путешественников в Россию деловые визы, а не туристические. Согласно российскому законодательству, посещение заправочной станции или магазина не соответствует требованиям командировки, но ранее на это смотрели сквозь пальцы, теперь же начали запрашивать документы на границе и аннулировать визы. У обладателей двойного гражданства, как отмечает издание, проблем не возникает.