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    Финны жалуются, что их не пускают за бензином в Россию и аннулируют визы

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    105 комментариев

    Граждан Финляндии начали лишать виз и разворачивать домой при попытке въехать в Россию, пишет финская газета Helsingin Sanomat.

    Как отмечает издание 13 мая, начиная с четверга финнам, которые едут за покупками и бензином, российские пограничники начали аннулировать визы и разворачивать их обратно в Суоми. Чаще всего такие случаи отмечены на пропускном пункте Ваалимаа (Торфяновка) но были аннуляции и на Нуйямаа (Брусничное). Речь идет о десятках человек.

    Как пишет издание, у многих регулярных путешественников в Россию деловые визы, а не туристические. Согласно российскому законодательству, посещение заправочной станции или магазина не соответствует требованиям командировки, но ранее на это смотрели сквозь пальцы, теперь же начали запрашивать документы на границе и аннулировать визы. У обладателей двойного гражданства, как отмечает издание, проблем не возникает.

    47news уточняет, что развернувшиеся на границе граждане Финляндии апеллировали к документам, которые им помогали оформить в столичных коммерческих фирмах — ООО «Ванес» и ООО «ТПК Алгоритм-Биз». Последняя как юрлицо не существует, а у первой много тезок — те, до кого удалось дозвониться, в работе с финнами не признались.

    О том, как финны ежедневно разворачивают россиян уже на своей границе и лишают виз даже детей, — читайте в материале «Фонтанки».

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    Комментарии 105

    Гость13 Мая 2023 в 14:57
    Атветим одекватно !
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