Не метаться и не паниковать: к чему готовиться абитуриентам в приемную кампанию 2023 года

Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Во всех вузах документы начнут принимать не позднее 20 июня. Но уже сейчас абитуриенты не только изо всех сил готовятся к ЕГЭ, но и изучают — каким образом подавать документы, как расставлять приоритеты и куда нести аттестаты — в бумажном или электронном виде. Какие новшества появились в 2023 году и какие специальности пользуются спросом у будущих студентов, рассказали участники круглого стола «Фонтанки».

Общие вопросы Наверняка все абитуриенты уже изучили правила приема на 2023 год, но напомнить о некоторых переменах будет не лишним. Например, в этом году установлены день и час «икс» для бюджетных мест, когда прекратится какое-либо движение документов: в 12 часов дня по московскому времени 3 августа. Причем как на очный, так и на заочный и очно-заочный прием. «Переложить» аттестат после этого никак не получится.



— Нас как филиал коснулись изменения относительно формирования конкурсных списков, — рассказала Ирина Чернышова, начальник отдела организационно-методической работы, преподаватель кафедры «Экономика и финансы» Санкт-Петербургского филиала Финансового университета при Правительстве Российской Федерации.



— В прошлые годы приемная кампания проводилась под одним председательством с заместителями по регионам, — рассказала она. — Абитуриенты подавали отдельные заявления в головной вуз и в те филиалы, куда они хотели поступить. Отдельно составлялись и конкурсные списки. В 2023 году будет формироваться единое заявление, и можно будет видеть себя в конкурсных списках сразу во всех филиалах и в головном вузе Финансового университета. И для приемной комиссии, и для абитуриентов это будет проще.

Сергей Вихман, начальник управления по приему в ВУЗ Санкт-Петербургского государственного технологического института (технического университета), основным изменением этого года называет разделение приема на платный и бесплатный, а также появление единых заявлений на бюджет и на контракт со своими приоритетами. Большинство же перемен связано с приемом абитуриентов из тех регионов, где сейчас идет спецоперация. Так как проведение ЕГЭ там может быть проблематичным, поступающие оттуда будут сдавать внутренние испытания.



— Остальные изменения — можно сказать, эволюция того, что делалось раньше, — считает он. — Министерство образования и Минцифры декларируют, что рано или поздно все будут поступать через Госуслуги, а зачисление будет происходить в одно и то же время с использованием облачных и компьютерных сервисов на основании приоритетов, расставленных абитуриентами. И мы к этому последовательно приближаемся.



Особняком всегда стоят военные вузы, где правила приема в курсанты отличаются от «гражданских».

— Мы ожидаем, что в этом году набор курсантов в академию будет традиционным. Он будет включать поступление на факультеты подготовки врачей и факультет среднего профессионального образования для юношей и для девушек — как на высшее, так и на среднее образование, — рассказал заместитель начальника Военно-медицинской академии им. С.М.Кирова полковник медицинской службы Руслан Макиев. — О показателях набора в 2023 году что-либо утверждать пока преждевременно, но прошедший недавно в вузе День открытых дверей продемонстрировал огромный интерес потенциальных абитуриентов и их родителей к поступлению именно к нам.

Расставляем приоритеты Каждый будущий студент может подать заявление в 5 вузов, а в каждом из них — на 5 направлений, которые надо расставить в порядке предпочтения. В этом порядке их и будет рассматривать приемная комиссия — если по специальности, которая стоит на первом месте, баллов недостаточно, то есть шанс еще по четырем.

— На мой взгляд, это попытка немного в иной форме реализовать систему приоритетности, которая была в 2007–2012 годах и использовалась потом в ряде вузов, пока не ввели строгое правило: 1 заявление — 1 направление, — рассказывает Сергей Вихман. — Чтобы определиться, абитуриенту надо послушать свой внутренний голос. Все-таки пять вариантов внутри одной образовательной организации — это достаточно много, чтобы и «запасных аэродромов» себе выбрать, и мечты свои реализовать. Я всем говорю: обязательно ставьте выше в приоритетах то, что вы действительно хотите, а потом в порядке убывания своих «хочу» выстраивайте специальности.



Он заметил: когда все остановится 3 августа в 12:00, то вуз будет зачислять абитуриентов, которые принесли подлинник аттестата, в порядке расставленных приоритетов. И если вы поставите на первое место то, куда хотите меньше всего, но с большей гарантией проходите, то уже вряд ли попадете туда, куда действительно хотите. Есть, конечно, вариант отказаться от места, но что дальше будет — уже лотерея. «Будьте честны с собой и выбирайте то, что вам интересно», — добавил он.

Ирина Чернышова согласилась со словами коллеги:



— Такой же «рецепт» от приемной комиссии дала бы и я. Не раз была свидетелем ситуации, когда человек выбрал направление, где проще пройти, попадал туда, зачислялся — а через полгода хотел перевестись. Эйфория от того, что просто прошел на бюджет, проходит — особенно когда понимаешь, что мог бы поступить на приоритетное направление. И некоторые даже жертвуют бюджетным местом и уходят на платное, чтобы учиться тому, что по душе.

В Военно-медицинской академии — свой порядок и свои приоритеты.

— Документы об образовании (аттестат или диплом СПО) и особых правах (преимуществах) при приеме на обучение необходимо представить не позднее одних суток до заседания приемной комиссии — для принятия решения о зачислении кандидата, — говорит Руслан Макиев. — Как правило, после решения комиссии у ребят есть еще минимум неделя для того, чтобы предоставить оригинал документа в другие вузы в случае необходимости.

Счет на минуты После того, как определены 5 вузов и 5 направлений, муки выбора не заканчиваются: абитуриенту нужно «положить» аттестат в тот вуз, где — как он считает — больше шансов попасть на бюджетное место. Сделать это можно двумя способами: либо принести бумажный документ в приемную комиссию, либо поставить «галочку» (по сути, передать электронный образ документа) в специальном сервисе на портале Госуслуг. Одновременно сделать то и другое нельзя: один абитуриент — один подлинник. Выбирать вузы можно до 25 июля, а переносить подлинник из одного вуза в другой — хоть 3 августа до 11–59. Учитывая, разумеется, все риски.



— Самая актуальная и показательная картина по баллам будет, конечно, 3 августа, — говорит Ирина Чернышова. — Я не могу рекомендовать тянуть до последнего, но хочу предупредить, что многие так и делают. И картина в списках предзачисленных или рекомендованных к зачислению меняется порой кардинально за последний день.



По ее словам, рецепта «как правильно» перекладывать аттестат, чтобы гарантированно попасть, нет. Во-первых, каждый год картина складывается разная: можно, конечно, ориентироваться на проходные баллы прошлых лет, но нет гарантии, что конкурсные списки будут формироваться так же, как раньше.

— Единственная рекомендация — отслеживать списки предзачисленных и анализировать свои возможности, адекватно оценивая баллы, — добавила Чернышова. — Не стоит мечтать о том, что высокобалльники заберут оригиналы и унесут их в другие вузы. Учитывайте и то, что если вы «переносите» бумажный документ, то сначала надо забрать оригинал документа из того вуза, где он лежит, а потом ехать в другой — это занимает время. И я знаю случаи, когда в итоге люди не успевали — и вообще не поступали на бюджет. Так что лучше адекватно оценивать возможности и не паниковать. Хотя и знаю, что это сложно.



Если же у вас подлинник аттестата — в электронном виде на Госуслугах, то на его отзыв и передачу в другой вуз через «Суперсервис» уйдет 10–15 минут, отметил Сергей Вихман.

— Конечно 3 августа утром у вас будет часа три на то, чтобы перемещать аттестат, но к этому времени я бы посоветовал уже определиться со своими шансами, — считает Сергей Вихман. — Помочь в этом должно то, что Министерство образования требует от нас показывать не только позиции тех, кто подлинник уже положил, но и «виртуальный шанс» абитуриента — как бы сложилась ситуация, если бы он прямо сейчас принес аттестат. Ко 2 августа хорошо бы примерно определиться и по «виртуальному» рейтингу, и по тому, что уже «лежит» в вузе.

Обновление данных происходит, конечно, не моментально, но достаточно быстро: информация из вуза поступает в «Суперсервис» примерно минут за 15–20.



Но надо помнить: по регламенту вузу дается 2 часа на то, чтобы отдать аттестат и изменить везде данные. «В прошлом году по факту нам удавалось это делать не меньше, чем за 50 минут, максимум — час десять», — отметил Вихман. Он добавил, что через «Госуслуги» в прошлом году не так много подавали подлинников в последний момент, хоть это и быстрее — больше было бумажных. Кстати, если вы принесли в вуз подлинник аттестата, это автоматически отменяет все «галочки» на госуслугах.

Но даже если вы в последний момент вылетели из числа рекомендованных к зачислению — например, став из 49-го 51-м — не стоит сразу расстраиваться: во-первых, часть абитуриентов все-таки могут забрать документы, и тогда по процедуре дозачисления вы сразу же попадете на выбранное направление. Плюс остается еще 4 специальности, по которым вы можете пройти: «галочкой» или подлинником аттестата вы выбираете вуз — т.е. всего у вас 5 шансов поступить на бюджет.



— Конечно, можно и в 11–50 перекладывать подлинник, но все-таки надо помнить, что азартные игры опасны, — резюмировал эксперт. Много профилей — одно заявление Помимо перемен, которые происходят в целом, каждый вуз старается также адаптироваться к ситуации, вводя различные новшества.

— В этом году в Военно-медицинской академии не планируется изменений в приемной кампании, — говорит Руслан Макиев. — Традиционно абитуриентов, претендующих на поступление на военные специальности, на первом этапе проверяют на соответствие показателей здоровья и психологического состояния. Затем кандидаты сдают физические нормативы, необходимые для будущих офицеров, а также проходят вступительные испытания по общеобразовательным предметам «Химия», «Биология» и «Русский язык», проводимых академией самостоятельно и оцениваемых по 100-балльной шкале.



— Поскольку теперь подается одно заявление на головной вуз и филиалы, то в единую команду были объединены все сотрудники приемных комиссий в регионах, — рассказывает Ирина Чернышова. — Теперь у нас будет общий номер телефона, который будет переключаться по регионам. Надеюсь, путаницы между городами не случится. Ведь многие ребята из других городов пробуют поступать сразу в несколько филиалов, чтобы потом переехать туда, куда поступили.



В Технологическом институте увеличили количество многопрофильных конкурсов, чтобы абитуриент мог одним заявлением охватить максимум направлений в вузе в рамках положенной «пятерки».

— Мы откорректировали учебные планы, и те, кто поступает по этим конкурсам, первый год учатся по одинаковым программам. А потом уже выбирают конкретную специальность, куда будут распределяться внутри вуза, — и еще в течение года смогут маневрировать, прежде чем пойдет узкая специализация, — поясняет Сергей Вихман. — В прошлом году мы откатали эту модель на одной группе, а в этом году две трети будут идти по этой схеме.



Также он рассказал, что в этом году, по требованию Министерства образования, весь прием должен быть завершен к 1 сентября. Поэтому зачисление на очное обучение на бюджетные места начнется 4 августа, на заочное — 9 августа, а на платное продлится с 10 по 31 августа. Физика не сдается Пока еще не сданы ЕГЭ, но уже понятно, что различные специальности, связанные с IT, по-прежнему будут пользоваться спросом у абитуриентов. Хотя у потенциальных работодателей есть и другие запросы.

— Самая востребованная специальность у нас — «Бизнес-информатика», — рассказывает Ирина Чернышова. — Она относится к группе «Экономика и управление», но с упором на современные технологии, поэтому абитуриенты стремятся, в первую очередь, туда.

В этом году в Финансовом университете не открывалось новых специальностей, но есть заготовки на следующий год: к приемной кампании 2024 года готовятся крупные изменения. В Технологическом университете добавилось «Приборостроение», в этом году оно доступно только для платного обучения, через год планируется получить на него аккредитацию и открыть прием на бюджет.



На популярность специальностей влияет то, насколько трудно сдать профильные ЕГЭ для поступления.

— К сожалению, предварительные данные по срезу записи на ЕГЭ показывают печальную тенденцию: еще меньше абитуриентов собираются сдавать профильную математику и физику, чуть-чуть увеличилось число желающих сдавать информатику — на 1%, продолжается падение желающих сдавать биологию и химию, — говорит Сергей Вихман. — Мы к этому морально подготовились — ввели максимальное количество взаимозаменяемых предметов на ЕГЭ. У нас для специалитета работает связка химия-информатика-физика, для бакалавриата — химия-биология-информатика-физика. Это стало возможно благодаря появлению мультиформатных конкурсов.



По его словам, будет много желающих подать заявления на специальности информационного типа и на биотехнологию — по ней есть возможность трудоустроиться в Петербурге. В Ленобласти есть спрос на специалистов по химическому синтезу.



— Работодатели выстраиваются в очередь за студентами, стараются привлекать их на практику, особенно на старших курсах, — добавил Вихман. — И мы сейчас ждем одобрения от Минобра по корректировке распределения мест на бюджете, увеличив число на химическом направлении и сократив информационные. Молодым специалистам сложно сейчас трудоустроиться в IT, а в ряде отраслей реального сектора экономики наметился реальный кадровый голод.

В Военно-медицинской академии говорят, что на все специальности традиционно высокий конкурс.

— В основном молодые люди стремятся попасть на специальность «Лечебное дело». В последнее время возрос интерес и к обучению по специальности «Стоматология», — говорит Руслан Макиев. — Однако самый большой конкурс на поступление в академию среди девушек — в прошлом году на одно место претендовало 13 человек, средний балл аттестата у зачисленных — 4.7! Кроме высшего медицинского образования Военно-медицинская академия предоставляет и среднее медицинское — там конкурс немного ниже, но тоже достигает 10 человек на место. Безусловно, большую роль в таком конкурсе играет не только высокий уровень получаемых в академии знаний, но и социальные гарантии, положенные в Российской Федерации военнослужащим: трудоустройство, достойная зарплата, возможность карьерного и личностного роста, доступное жилье и т.д.



Он добавил, что кроме бюджетных мест Военно-медицинская академия набирает абитуриентов и на платное обучение. Образовательный процесс проводится на той же учебной базе и теми же специалистами, однако выпускники платного факультета становятся гражданскими специалистами. Со всей страны Недостаток количества петербургских абитуриентов, сдающих физику и химию, компенсируют школьники из других городов, желающие поступить в вузы Северной столицы.

— Последние три года объем приема иногородних, включая дальнюю Ленобласть, составлял от 63 до 74% в нашем вузе, — отметил Сергей Вихман. — В магистратуре становится больше петербуржцев. Возможно, часть из них — это иногородние, которые после обучения переезжают сюда жить, либо просто в домашнем регионе популярны наши магистерские направления.



— У нас много иногородних, так как у вуза есть собственные общежития, и ребята на это смотрят если не в первую, то во вторую очередь. Это важный момент, — говорит Ирина Чернышова. — Сейчас у нас около 40% студентов в Петербурге — иногородние, и они максимально нацелены на то, чтобы остаться в вузе, держаться за свое место. Активные, прогрессивные.

Дело техники Изменения в приемную кампанию вносятся каждый год, но, как говорится, нет пределов совершенству — и всегда есть, что улучшить.

— Хотелось бы, чтобы меньше было различных технических сложностей, — говорит Ирина Чернышова. — Чем дальше мы идем в техническом прогрессе, чем больше завязано на Госуслугах, тем вроде легче должно стать сотрудникам приемных комиссий. Но появляются новые сложности. И мне хотелось бы, чтобы было меньше вопросов технического характера, и все работало так, чтобы нашим абитуриентам пришлось бы как можно меньше волноваться при поступлении.

— Чтобы меньше нервничать, нужна информация: надо, чтобы абитуриент осознавал, что он делает, и чтобы мы понимали, что он это осознает, — говорит Сергей Вихман. — В прошлом году Госуслуги многим показались огромной воронкой, где было не разобраться. Сейчас нам обещали все улучшить, чтобы система грамотно показывала абитуриенту только то, что ему надо. Если льготник — то по квотам, если по целевому набору — ту часть информации, которая относится к нему, если по общему конкурсу — то не вываливали на него всю информацию, которая к нему не относится.



Тогда абитуриент сможет легко увидеть траекторию своих действий и подберет направление, не запутавшись в очередных изменениях правил приемной кампании.

