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    В библиотеке расскажут о художницах имперской столицы и представят карту с местами их обитания

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    О некоторых художницах можно узнать по мемориальным доскам на домах, но о большинстве не сообщало ничто — пока одна петербурженка не составила карту с адресами художниц дореволюционного города. 19 мая в библиотеке книжной графики узнаем подробности. Бесплатно. 12+

    Фото: vk.com/bibliotekagrafiki
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    «В гравюрах она владеет крепостью штриха, которая ей позволяет доводить до крайней степени убедительного лаконизма передачу своих впечатлений», — писал художник и критик Александр Бенуа об Анне Остроумовой. Она была дочерью сенатора, тайного советника. Училась у Репина, в Париже работала в мастерской американца Джеймса Уистлера. Сотрудничала с мирискусниками. Стала первой женщиной-академиком Академии художеств. В революцию не уехала, всю жизнь жила в Петербурге — Петрограде — Ленинграде. В том числе блокадном. Один из адресов — ул. Нижегородская. Сейчас это улица Академика Лебедева, мужа Остроумовой. Несколько последних своих лет (Остроумова-Лебедева умерла в 1955 году) она жила на улице имени своего мужа, создателя синтезированного каучука.

    Журналистка и художница Надежда Демкина изучает истории художниц дореволюционного Петербурга — известных и не очень. Составила карту с полусотней адресов, связанных с этими художницами. А 19 мая в библиотеке книжной графики (7-я Красноармейская ул., д. 30) представит карту с этими «женскими» адресами. Начало в 19:00.

    Александра Шеромова

    Фото: vk.com/bibliotekagrafiki

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