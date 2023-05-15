Range Rover укатил с парковки «Ленты» на Парашютной без ведома хозяина

Петербуржец оставил свой внедорожник на парковке у торгового центра в Приморском районе города в начале майских праздников, а после не нашел его на месте. Неизвестный угонщик успел добраться до него раньше хозяина.



Утром 14 мая в полицию Приморского района Петербурга обратился 53-летний местный житель и рассказал, что с парковки у ТЦ «Лента» на Парашютной улице, 60 неизвестный злоумышленник похитил его Range Rover Evoque, стало известно «Фонтанке» 15 мая. Внедорожник 2014 года выпуска пропал между 20:30 2 мая и 9:10 14 мая. Ущерб составил 1,75 миллиона рублей.