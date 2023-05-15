После прогулки с отцом и его знакомыми в Петербурге шестилетняя девочка попала в реанимацию

«Перепутала бутылки», — так объяснил в больнице бессознательное состояние шестилетней дочери житель Адмиралтейского района Петербурга.
Скорую во дворы на Подольскую улицу вызвали накануне около трех дня, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 15 мая. В больницу увезли девочку в тяжелом состоянии. Врачи детской больницы
Отец девочки, 36-летний местный житель, сообщил, что она перепутала бутылки и хлебнула из той, в которой был спирт, а не вода. Эту бутылку якобы принесли его знакомые.
Семья у девочки благополучная, на учетах не состоит.
Проверку проводит следственный комитет.