    Сейчас

    +19˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +19˚C

    Небольшая облачность, Без осадков

    Ощущается как 18

    1 м/с, южн

    767мм

    39%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd77.2eur84.25

    После прогулки с отцом и его знакомыми в Петербурге шестилетняя девочка попала в реанимацию

    14253
    13 комментариев

    «Перепутала бутылки», — так объяснил в больнице бессознательное состояние шестилетней дочери житель Адмиралтейского района Петербурга.

    Скорую во дворы на Подольскую улицу вызвали накануне около трех дня, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 15 мая. В больницу увезли девочку в тяжелом состоянии. Врачи детской больницы № 5 с удивлением определили, что ребенок в состоянии опьянения алкоголем и даже отравления им. Юную пациентку поместили в реанимацию.

    Отец девочки, 36-летний местный житель, сообщил, что она перепутала бутылки и хлебнула из той, в которой был спирт, а не вода. Эту бутылку якобы принесли его знакомые.

    Семья у девочки благополучная, на учетах не состоит.

    Проверку проводит следственный комитет.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Отравление алкоголемРебенок в реанимацииПрогулкаБольница
    ЛАЙК2
    СМЕХ5
    УДИВЛЕНИЕ3
    ГНЕВ24
    ПЕЧАЛЬ8

    Комментарии 13

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    13
    close