После прогулки с отцом и его знакомыми в Петербурге шестилетняя девочка попала в реанимацию

«Перепутала бутылки», — так объяснил в больнице бессознательное состояние шестилетней дочери житель Адмиралтейского района Петербурга.



Скорую во дворы на Подольскую улицу вызвали накануне около трех дня, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 15 мая. В больницу увезли девочку в тяжелом состоянии. Врачи детской больницы № 5 с удивлением определили, что ребенок в состоянии опьянения алкоголем и даже отравления им. Юную пациентку поместили в реанимацию.



Отец девочки, 36-летний местный житель, сообщил, что она перепутала бутылки и хлебнула из той, в которой был спирт, а не вода. Эту бутылку якобы принесли его знакомые.

