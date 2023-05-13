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    Настоятеля церкви в Петербурге арестовали за попытку заказать похищение соперника

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    Василеостровский районный суд принял решение отправить под домашний арест священника Василия Бойко.

    О решении сообщает корреспондент «Фонтанки» 13 мая из зала суда. Объединенная пресс-служба добавляет, что ему запрещено покидать место жительства в Ленинградской области и пользоваться интернетом.

    Настоятель храма святого Иерофея договаривался о похищении соперника в здании инспекции государственного пожарного надзора по ЗВО. Священник был готов заплатить 60 тысяч рублей.

    Как писала «Фонтанка», у Бойко якобы был роман с замужней дамой. Супруг о похождениях узнал и после развода, как член совета церкви, доложил о грехопадении настоятеля в епархию. Там начали проверку, что и побудило Бойко выйти на поиски похитителей. Он считал, что таким образом сможет договориться с соперником.

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