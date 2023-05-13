Как защитить дачный участок от клещей самостоятельно: способы, средства и правила

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Клещи давно проснулись во всех регионах России, а в травмпункты обратились уже тысячи укушенных. Если в мае вы особенно боитесь встретить опасных членистоногих, в лес, конечно, можно не ходить. Но вот как обезопасить от переносчиков вирусов дачный участок? Подробная инструкция — от коллег из MyDecor.

Когда обрабатывать участок и как подготовиться Обработку сада или дачного участка проводят два раза перед началом сезона клещей: в конце весны-начале лета и в конце августа-начале сентября. Можно делать это и в другое время, но помните: препараты от клещей (акарициды) содержат вредные вещества, поэтому процесс дезинфекции должен происходить не менее чем за 40 дней до сбора урожая. И не травите клещей в период цветения: погибнут пчелы!



Даже если в инструкции написано, что акарицид безопасен для животных, уберите питомцев с участка на время дезинфекции. Лучше, чтобы их не было на территории сада еще день-два после обработки. То же самое касается и детей.



Вам нужна теплая, сухая, безветренная погода. Заранее изучите прогноз: чтобы средство не смыло раньше времени водой, в течение трех следующих дней после «зачистки» территории не должно быть дождя. Что понадобится для обработки На рынке представлено много разных средств для защиты от клещей, в которых, как правило, одни и те же действующие вещества: губительные для насекомых яды циперметрин или фентион.

При выборе внимательно изучите состав и инструкцию. Одни вещества уничтожают не только клещей, но и комаров, муравьев, тараканов. Другие справляются со взрослыми клещами, но бессильны против их личинок.



Для дезинфекции маленьких участков (6–10 соток) достаточно обычного ручного распылителя. Для более крупных нужен агрегат помощнее: например, ранцевый бензиновый.

Перед работой убедитесь, что защитили себя от воздействия ядов: надели комбинезон, перчатки, пластиковые защитные очки, респиратор, высокие ботинки или сапоги.

Если не хотите бороться с паразитами самостоятельно, можно вызвать сотрудников службы дезинсекции, которые всё сделают за вас. Цена услуги зависит от площади территории, применяемых препаратов и места вашего проживания.

Как проводить обработку Двигайтесь зигзагами от самого дальнего уголка участка, тщательно обрабатывая всю растительность на высоте до полуметра. Орошайте траву, кусты, порог дома и входные двери, будки и вольеры, где живут питомцы. Будьте осторожны, если у вас есть бассейн: яд не должен попасть в воду.



Помните: опрыскивать нужно весь участок целиком и даже захватить 1–2 метра территории за периметром.

В среднем препараты работают только 1–1,5 месяца, но не нужно повторять обработку сразу же по истечении этого срока. Слишком частое применение ядов принесет больше вреда, чем пользы! Просто поддерживайте на участке чистоту — и двукратной дезинфекции, весной и осенью, будет достаточно.

Что еще поможет отпугнуть клещей Обеспечить полную защиту от клещей сегодня могут только химические средства. Но есть несколько абсолютно безвредных способов заставить этих паукообразных разлюбить ваш участок.

По периметру высадите растения, отпугивающие клещей: пижму, аир, черемуху, кошачью мяту (котовник), ромашку далматскую, багульник.

Можно орошать растения отваром листьев и корней аира или отваром коры черемухи.

Поставьте забор и сделайте мощеные дорожки. Преграды нужны для того, чтобы на участок не попали дикие животные: ежи и зайцы могут принести клещей на себе. А дорожки клещам просто не понравятся: они не любят плитку и гравий.

Приведите в порядок участок. Всю прошлогоднюю листву с перезимовавшими клещами надо сжечь, убрать сухие ветки, скосить газон. После покоса положите на траву белое полотенце, а затем протяните по траве, не переворачивая: если клещи есть, они окажутся на его нижней стороне. Только делайте это утром, когда роса уже спала.

Где искать клеща на теле, читайте здесь. И обязательно защищайте от переносчиков вирусов домашних животных.

