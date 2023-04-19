Пока не стало слишком поздно: как спасти собак и кошек от клещей

Ветеринарный блогер и эксперт по здоровью кошек и собак рассказала, какие есть способы защиты питомцев от клещей и какой препарат лучше выбрать Фото: предоставлено Яной Николайченковой Поделиться Поделиться





Ура, мы дождались весну — но с ее приходом отогрелись коварные клещи, которые угрожают вам и вашим дорогим питомцам. А так хочется со спокойной душой гулять в лесу, выбираться на дачу и не бояться каждой травинки и кустика.

Если у вас есть домашние животные, самое время задуматься о том, как защитить их от клещей. Ветеринарный блогер, специалист по кошкам и собакам Яна Николайченкова рассказала, какие средства наиболее действенные, а от каких лучше отказаться.

Ошейники для собак и кошек — Ошейники работают по принципу соприкосновения с кожей: вещества впитываются в кожу и защищают снаружи, — объясняет Яна Николайченкова. — Они могут быть с различными веществами, действующими на нервную систему клеща, из-за которых он замедляется и отпадает. Некоторые действуют по принципу «обожженных лапок», когда клещ садится на животное и обжигается.

Плюсы: легкий в использовании, достаточно просто надеть на питомца;

к животному сразу можно прикасаться, вы не сотрете действующее вещество;

можно быстро снять, если начнется аллергия, и при необходимости заменить на любое другое средство. Минусы: эффективность снижается при соприкосновении с водой;

является внешней защитой;

не подойдет длинношерстным собакам, у которых не будет контакта ошейника с кожей;

носить его нужно постоянно, снимать можно на время купания.

Эксперт рассказала, что в ветеринарных магазинах доступны капли на холку, ошейники, таблетки, спреи от клещей. Все это можно использовать vet__fak / Instagram* (соцсеть запрещена на территории РФ) Поделиться Поделиться





Капли на холку — Капли нужно нанести на холку, в область между лопаток, — инструктирует специалист. — Надо раздвинуть шерсть и накапать средство на кожу. Очень важно делать это там, где питомец не дотянется и не сможет слизать. Если вы видите, что он может дотянуться, используйте защитный воротник или одежду. Плюсы: удобный метод нанесения.

Минусы: животное может слизать капли;

не все капли влагостойкие;

клещи могут привыкнуть к веществам, входящим в состав капель.

Таблетки Яна Николайченкова рассказала, что таблетка попадает в желудок, после этого всасывается в кровь. После этого в ней образуются вещества, которые активируются при укусе. По сути, таблетка помогает в момент укуса, а не до него.



Плюсы: хорошая внутренняя защита организма;

не смывается водой;

начинает действовать в короткие сроки. Минусы: сложно уговорить животное съесть таблетку.

— Если питомец отказывается есть таблетку самостоятельно или с кормом, нужно открыть ему рот и положить таблетку на корень языка, — советует эксперт. — После этого приподнять голову и начать гладить шею - тогда животное проглотит.

Спрей от клещей На рынке существуют спреи от клещей для животных. Аэрозоль — это исключительно внешняя защита от клещей на несколько часов. Его можно и нужно нанести как дополнительную защиту перед поездкой на природу или в любое место, где могут быть клещи.



Шампунь от клещей Яна Николайченкова считает, что это бесполезное средство, так как оно действует только во время нанесения и не может полноценно защитить животное.

Народные средства — Ни у каких народных методов нет доказательной базы. Не стоит рисковать жизнью питомца, он может погибнуть от интоксикации, — предостерегает ветеринарный блогер.



А вот шампуни от клещей бесполезны. Эксперт также считает, что народные средства и растворы использовать ни в коем случае нельзя: животное может умереть от интоксикации читатель E1.RU Поделиться Поделиться





Какой препарат выбрать — Всегда читайте инструкцию и помните, что у животного может быть индивидуальная непереносимость, поэтому перед применением препарата стоит проконсультироваться с врачом, — напоминает Яна Николайченкова. — Даже если ваш питомец не выходит на улицу, его все равно надо обработать от клещей, так как очень легко принести их на обуви или одежде.

Ветеринарный эксперт рассказала, что лучше защитить питомца внутренне и внешне, то есть надеть специальный ошейник и дать таблетки. Для собак У некоторых собак есть особенная мутация гена MDR1. Она вызывает негативную реакцию организма на некоторые лекарственные препараты. Таким собакам не подойдут стандартные средства защиты. Им нельзя использовать препараты, содержащие в основе мильбемицин, селамектин, эмодепсид, дорамектин, моксидектин и ивермектин. Эксперт отметила, что эта мутация часто встречается у овчарок, колли длинношерстных и гладкошерстных, австралийской келпи, породы макнаб, длинношерстных уиппетов, бобтейлов, шелти и виндхаундов. Если хотите проверить, если ли такая особенность у вашей собаки, нужно сдать анализ крови на устойчивость к лекарственным препаратам.

Если этот ген есть, необходимо посоветоваться с врачом и подобрать препарат без содержания веществ, на которые может быть реакция.

У некоторых собак есть мутация гена MDR1, из-за этого им можно давать не все препараты. Лучше сделайте анализ, чтобы быть спокойными, и посоветуйтесь с ветеринаром предоставлено Яной Николайченковой Поделиться Поделиться





— У каждого животного, как у любого живого существа, может быть своя реакция на препарат, — отмечает специалист. — После нанесения не забывайте наблюдать за состоянием. При повышении температуры, потемнении мочи, пожелтении слизистых, а также вялости, апатии и рвоте нужно обязательно на прием к ветеринарному врачу.

Что делать, если питомец слизал препарат: сделать так, чтобы он больше себя не лизал, - например, надеть защитный воротник;

промыть пасть проточной водой;

дать чайную ложку энтеросгеля кошке/маленькой собаке, столовую ложку средней/большой собаке;

в случае ухудшения состояния обратиться к ветеринарному врачу.

После каждой прогулки проверяйте, нет ли на животном клещей. Но даже если ваш котик не выходит из дома, лучше его защитить, ведь вы легко можете принести клещей на обуви или одежде предоставлено Яной Николайченковой Поделиться Поделиться





Проверяйте животного После прогулки нужно осматривать питомца на наличие клещей. Осмотрите пространство за ухом, подбородок, область подмышек и паховую область. В этих местах клещи присасываются чаще всего.

Если клещ уже впился, то его нужно извлечь специальным прибором, «выкручивателем клещей», который продается во многих зоомагазинах и стоит несколько сотен рублей. После отнесите кровососа в лабораторию, чтобы определить, несет ли он различные заболевания. Если да, ветеринар назначит животному терапию.