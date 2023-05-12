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    В прокате хоррор-призер о блогере по имени Мэдисон

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    Фото: кадр из фильма
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    18 мая в кино ожидается премьера триллера «Остров иллюзий». В центре сюжета — Мэдисон, блогер и инфлюэнсер с массой подписчиков. Отправившись в Таиланд, она находит там себе загадочную подругу, с которой путешествует по пустынным, таинственным островам. Во время поездки выясняется, что у обеих девушек есть и другая сторона жизни, куда более зловещая, и путешествие превращается в кошмар.

    Фильм действительно снимался в Таиланде. Премьера прошла в октябре прошлого года на фестивале Brooklyn Horror; на Nightmares Film Festival ленту признали абсолютным победителем. Кроме того, «Остров иллюзий» получил призы на Blood in the Snow и FilmQuest. На фестивале «Слэмдэнс» фильм номинировали за лучший сценарий.

    18+

    Матвей Пирогов

    Фото: кадр из фильма

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