В прокате хоррор-призер о блогере по имени Мэдисон

18 мая в кино ожидается премьера триллера «Остров иллюзий». В центре сюжета — Мэдисон, блогер и инфлюэнсер с массой подписчиков. Отправившись в Таиланд, она находит там себе загадочную подругу, с которой путешествует по пустынным, таинственным островам. Во время поездки выясняется, что у обеих девушек есть и другая сторона жизни, куда более зловещая, и путешествие превращается в кошмар.
Фильм действительно снимался в Таиланде. Премьера прошла в октябре прошлого года на фестивале Brooklyn Horror; на Nightmares Film Festival ленту признали абсолютным победителем. Кроме того, «Остров иллюзий» получил призы на Blood in the Snow и FilmQuest. На фестивале «Слэмдэнс» фильм номинировали за лучший сценарий.
18+
Матвей Пирогов