В Петербурге обсудят «Год порно»

В воскресенье, 14 мая, состоится книжный клуб, на котором обсудят самый нашумевший роман этой весны — миллениальскую прозу писателя-дебютанта Ильи Мамаева-Найлза «Год порно». Участники поговорят о том, что же такое «новая маскулинность» и спросят автора, действительно ли он работал переводчиком порно.

В основе сюжета романа — хронология года из жизни молодого йошкаролинца, который пытается разобраться в отношениях с родителями и девушками — и, конечно, с собой. Он живет в своем автомобиле, работает в кофейне и, бывает, моется не под душем в ванной, а в озере.

Герой «Года порно» — обычный юноша: склонный к импульсивным поступкам, не всегда решительный, переживающий о себе и близких. Его сложно соотнести с традиционным образом «настоящего мужчины»: он слишком чувствителен и лишен грубой силы. Одновременно с этим именно его и хочется представлять современным «настоящим мужчиной».

В мероприятии примет участие и автор — писатель Илья Мамаев-Найлз. Он разберет текст с главным редактором журнала «Прочтение» Полиной Бояркиной и читателями. На книжный клуб приглашаются все желающие, а не только те, кто успел прочесть роман.



Встреча пройдет 14 мая в ресторане «Вход с улицы» (Гражданская, 13–15, «Бертгольд Центр»). Начало в 14:00. Вход бесплатный, но гостей просят зарегистрироваться.



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Елена Васильева

