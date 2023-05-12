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    «Самое красивое в погоде». Главный синоптик Петербурга рассказал, что нас ждёт в выходные и на следующей неделе

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    Главный синоптик Петербурга Александр Колесов 12 мая даёт прогноз погоды на ближайшие дни и показывает спутниковый снимок.

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    «Это сейчас самое красивое в погоде, конечно, кроме самой отличной погоды. Облаков снова нет на огромном пространстве», — пишет он.

    В 11 часов утра, по его словам, на территории Ленинградской области температура достигла 19–21 градуса, только у залива из-за западного ветра — всего 12–14 градусов, «но постепенно прогревается воздух».

    В выходные придут облака, и в дневные часы местами, в том числе в Петербурге, пройдут кратковременные дожди.

    «Так что кому повезет, увидит небольшой дождик. Температура воздуха по области +17…+22 градуса, в городе, снова из-за западного ветра, до +20 градусов», — отмечает Колесов.

    На следующей неделе погода ожидается более облачная, чаще вероятны кратковременные дожди, особенно в середине недели. При этом высокая температура сохранится.


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