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    Российских гимнастов не допустили до международных турниров вопреки рекомендациям МОК

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    11 комментариев

    Исполнительный комитет Международной федерации гимнастики (FIG) продлил запрет на участие российских и белорусских спортсменов в международных состязаниях вопреки рекомендациям исполнительного комитета Международного олимпийского комитета (МОК). Сессия исполнительного комитета FIG проходит в Анталье (Турция) 12 мая.

    «После последнего анализа обстановки с российскими и белорусскими спортсменами и чиновниками, исполнительный комитет FIG пришел к выводу, что меры, введенные 1–2 марта 2023 года на основании статьи 13.3 устава FIG, сохраняются без изменений. FIG будет вести непрерывный мониторинг ситуации и может пересмотреть данные меры в соответствии с развитием событий», — говорится в официальном заявлении FIG.

    В начале марта FIG уже приняла решение продлить отстранение российских и белорусских спортсменов, действующее с марта 2022 года. 28 марта исполнительный комитет МОК предложил международным федерациям допустить до соревнований атлетов из России, не поддерживавших спецоперацию, в статусе нейтральных спортсменов. Однако организация настаивает на том, чтобы не допускать к участию в турнирах спортсменов, имеющих связи с военными или силовыми структурами.

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    Комментарии 11

    Гость12 Мая 2023 в 12:52
    Испугались конкуренции
    +1−4
    Гость12 Мая 2023 в 12:41
    FIG вам ...
    +2−1
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