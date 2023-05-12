Участники пятого Царскосельского марафона разыграют 1,5 млн рублей

Пятый Царскосельский марафон пройдет 14 мая по новому маршруту. Кроме того, в этот раз забег состоится в рамках чемпионата России, по итогам которого будет сформирована национальная команда.



Соревнования пройдут на дистанциях 3, 11, 21 и 42 км. Трасса сертифицирована международной системой AIMS, что гарантирует официальное признание результатов для учета рекордов и получения спортивных разрядов.