Участники пятого Царскосельского марафона разыграют 1,5 млн рублей

Пятый Царскосельский марафон пройдет 14 мая по новому маршруту. Кроме того, в этот раз забег состоится в рамках чемпионата России, по итогам которого будет сформирована национальная команда.
Соревнования пройдут на дистанциях 3, 11, 21 и 42 км. Трасса сертифицирована международной системой AIMS, что гарантирует официальное признание результатов для учета рекордов и получения спортивных разрядов.
Результаты первых шести мест будут призовыми. Итоги будут учитывать как участников Царскосельского марафона, так и участников чемпионата России. Победители получат по 150 тысяч рублей, серебряные призеры — 100 тысяч, бронзовые — по 80 тысяч, четвертые места — по 40 тысяч, пятые места — по 30 тысяч, шестые места — по 20 тысяч. Общий призовой фонд составил
Кроме того, предусмотрены дополнительные бонусы. При достижении времени 2:14 у мужчин и 2:30 у женщин сумма выигрыша удваивается. За время 2:15 (мужчины) и 2:31 (женщины) — увеличивается в полтора раза. Также имеется суперприз — за выполнение нормативов отбора на чемпионат мира — 2023 и Олимпийские игры 2024 года.
Зарегистрированы на данный момент более 3000 участников. В том числе из Азербайджана, Киргизии, КНР, Беларуси, США (Сан-Диего), Китая. А также из самых разных уголков России: Якутска, Благовещенска, Южно-Сахалинска, Ханты-Мансийска и
Первые беговые соревнования в Царском Селе прошли в 1888 году.