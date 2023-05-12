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    На Сицилии власти одного из городов хотят выслать сына босса мафии ради очищения имиджа

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    В городе Корлеоне на Сицилии призвали к высылке сына опасного мафиози Италии, чтобы защитить город от репутационного ущерба. Об этом 11 мая сообщает The Guardian.

    За вымогательство, отмывание денег и связи с мафией 46-летний Джузеппе Сальваторе Риина провел в заключении почти 9 лет. В апреле нынешнего года мужчина вернулся в свой родной город — Корлеоне. Он третий сын босса боссов сицилийской мафии Сальваторе Тото Риина, умершего в тюрьме в 2017 году.

    После его возвращения власти проголосовали за резолюцию, требующую от Риина-младшего покинуть город.

    «Корлеоне хочет оставить свое мафиозное прошлое [позади], даже оттолкнув непрошеных сограждан, таких как Сальвуччо Риина, который никогда не дистанцировался от гнусных преступлений своего отца, Тото <…> Репутационный ущерб, который семья Риина нанесла городу, серьезен, и его трудно восстановить», — говорится в публикации.

    Соответствующий документ поступил в правоохранительные органы. Окончательное решение будет принято магистратами в сицилийской столице — Палермо.

    Сальваторе Риина стал фактическим лидером преступного клана Корлеоне в 1970-е годы. Формально он оставался боссом сицилийском мафии до своей смерти в тюрьме в ноябре 2017 года.

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