На Сицилии власти одного из городов хотят выслать сына босса мафии ради очищения имиджа

В городе Корлеоне на Сицилии призвали к высылке сына опасного мафиози Италии, чтобы защитить город от репутационного ущерба. Об этом 11 мая сообщает The Guardian.

За вымогательство, отмывание денег и связи с мафией 46-летний Джузеппе Сальваторе Риина провел в заключении почти 9 лет. В апреле нынешнего года мужчина вернулся в свой родной город — Корлеоне. Он третий сын босса боссов сицилийской мафии Сальваторе Тото Риина, умершего в тюрьме в 2017 году.

После его возвращения власти проголосовали за резолюцию, требующую от Риина-младшего покинуть город.