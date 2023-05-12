На 1–2 градуса теплее климатической нормы. Петербург — на периферии антициклона

Погода в Петербурге остаётся стабильной, и это хорошо. По-прежнему тепло и сухо. Дождики могут пройти в субботу.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 12 мая в городе небольшая облачность, без осадков, ветер умеренный. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до плюс 5–7 градусов, в окрестностях до 3, днем составит 17–19, на побережье Финского залива — местами до 14.
«Сегодня погоду в Северной столице будет формировать восточная периферия антициклона. При переменной облачности в регионе обойдётся без дождей, а температурные показатели окажутся на 1–2 градуса выше климатической нормы. <...> Атмосферное давление будет меняться мало и составит 769 мм рт. ст., что выше нормы», — сообщает центр «ФОБОС».
В субботу днём местами возможны кратковременные дожди при такой же температуре — 17–19 градусов. А в воскресенье снова без осадков и на градус теплее.