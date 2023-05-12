На 1–2 градуса теплее климатической нормы. Петербург — на периферии антициклона

Погода в Петербурге остаётся стабильной, и это хорошо. По-прежнему тепло и сухо. Дождики могут пройти в субботу.



По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 12 мая в городе небольшая облачность, без осадков, ветер умеренный. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до плюс 5–7 градусов, в окрестностях до 3, днем составит 17–19, на побережье Финского залива — местами до 14.

