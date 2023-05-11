В запруде у поселка имени Свердлова спасатели ловили автомобиль экскаватором

Областным спасателям во Всеволожском районе пришлось поработать экологической службой и очистить от автохлама придорожный водоем. Сколько времени выловленная «девятка» изображала подводную лодку, пока остается загадкой.
В четверг, 11 мая, поисково-спасательному отряду города Шлиссельбурга поступила информация о том, что в водоеме возле поселка имени Свердлова обнаружили автомобиль, сообщает Аварийно-спасательная служба Ленобласти. Спасатели помогли поднять машину из воды. Как видно на фото, вытягивали неприглядного вида легковушку при помощи экскаватора и тросов.
«Утопленником» оказался ВАЗ-2109. По данным 47News, машина пролежала в воде продолжительное время — не исключено, что несколько месяцев. Каких-либо тел в салоне не нашли. «Установлено, что жертв нет», — уточняют спасатели. После извлечения из воды автомобиль передали дорожной полиции.