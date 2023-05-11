Бывшего учителя из Коми отправили в колонию за комментарий о взрыве Крымского моста

Бывший учитель из Коми Никита Тушканов получил 5 с половиной лет колонии за комментарий, оправдывающий теракт на Крымском мосту. Об этом 11 мая сообщает региональное информационное агентство БНК со ссылкой на решение 2-го Западного окружного военного суда. Издание уточняет, что Тушканову также запрещено в течение трех лет администрировать интернет-ресурсы. Сам учитель заявил, что вину не признает.
Уголовное дело возбудили после комментариев в соцсетях с оценками взрыва на Крымском мосту и спецоперации на территории Украины. С начала декабря прошлого года Тушканов находится в СИЗО.
До этого Тушканов привлекался в апреле 2022 года за дискредитацию ВС РФ. Тогда мужчину оштрафовали на 30 тысяч рублей.
Никита Тушканов был уволен из школы в городе Микунь после того, как вышел на одиночный пикет в поддержку Навального в 2021 году.
«Фонтанка» рассказывала, как 8 октября на Крымском мосту взорвался грузовик и загорелись цистерны соседнего грузового поезда. Из-за взрыва обрушились два пролёта автомобильной части моста, погибли четверо, в том числе пара из Петербурга.