Бывшего учителя из Коми отправили в колонию за комментарий о взрыве Крымского моста

Бывший учитель из Коми Никита Тушканов получил 5 с половиной лет колонии за комментарий, оправдывающий теракт на Крымском мосту. Об этом 11 мая сообщает региональное информационное агентство БНК со ссылкой на решение 2-го Западного окружного военного суда. Издание уточняет, что Тушканову также запрещено в течение трех лет администрировать интернет-ресурсы. Сам учитель заявил, что вину не признает.

Уголовное дело возбудили после комментариев в соцсетях с оценками взрыва на Крымском мосту и спецоперации на территории Украины. С начала декабря прошлого года Тушканов находится в СИЗО.