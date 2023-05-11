Беспилотник атаковал нефтебазу в Брянской области и сбросил боеприпас

Украинский беспилотник 11 мая атаковал Клинцовскую нефтебазу
«В результате сброса боеприпаса частично повреждены бетонное основание и цистерна для хранения нефтепродуктов», — пишет губернатор.
По его словам, никто не пострадал. Оперативные службы работают на месте ЧП.
Ночью Богомаз сообщил об обстреле украинским беспилотником административного здания в Стародубе. Также обошлось без пострадавших.
За последние дни нефтебазы в разных регионах России несколько раз подвергались ударам. 29 апреля мощный пожар тушили на нефтебазе в Севастополе после попадания беспилотника. До этого горела нефтебаза в Туапсе. В начале мая из-за попадания БПЛА были пожары резервуара с нефтепродуктами рядом с портом Тамань, на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае, на Новошахтинском заводе нефтепродуктов в Ростовской области. Зафиксирована попытка нанести удар по Кремлю (видео).